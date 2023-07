Día del Amigo: Encuentro y festejos en esta fecha especial

Hoy sin dudas es un día especial. Los amigos son aquellos que nos llenan de alegría en cada encuentro, en cada logro compartido. Son quienes están cuando se los necesita y quienes te sacan una sonrisa en momentos difíciles. Es con quienes sentís que nada cambia, a pesar de verse pocas veces.

Para festejar a esos amigos que tanto queremos, algunos locales gastronómicos extendieron su jornada y trabajan con reservas. Otros, ofrecen doble turno para quienes prefieren juntarse a desayunar o merendar.

Aunque se ve menos gente en la ciudad por las vacaciones de invierno, muchos se quedaron y podrán celebrar junto a sus amigos. Los comercios también tienen ofertas y descuentos para regalar algo simbólico. Por lo general, se eligen cosas pequeñas para dar un presente.

El hecho de que caiga jueves divide a los grupos, ya que hay quienes prefieren reunirse el viernes, porque el sábado no se trabaja, o el sábado mismo, para salir a alguna fiesta, por qué no. El cine también parece ser un plan muy elegido. Con el estreno de la película Barbie y el revuelo mundial que causó, seguramente las salas estarán llenas. Todo es válido para encontrarse y festejar la amistad.



¿POR QUÉ SE CELEBRA HOY, 20 DE JULIO?

El Día del Amigo en la Argentina surgió debido al argentino Enrique Febbraro, quien consideró la llegada del hombre a la Luna un momento único, no solo a nivel histórico, sino también sentimental. De hecho, creó la teoría de que ese gran paso era una demostración de amistad de la humanidad al universo.

Así fue como en 1969 el doctor en Filosofía, psicólogo y profesor de Historia se encargó de escribir una carta en la que argumentó su idea y envió mil ejemplares a cien países. Recibió el visto bueno de varios y finalmente se concretó el 20 de julio como el Día del Amigo.

A partir de la iniciativa de Febbraro, en 1979 el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el Decreto 235 que estableció: “Auspíciase la celebración del Día Internacional del Amigo a realizarse el día 20 de julio de cada año”.