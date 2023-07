Mató al hermano de tiro en cabeza, y le prendió fuego

La Justicia de La Banda, Santiago del Estero, no solamente logró identificar el cadáver "NN" hallado calcinado en un camino vecinal del paraje La Victoria, sino que puso tras las rejas al sospechoso, un médico cardiólogo que cumplía funciones en un sanatorio céntrico de la capital santiagueña.

Tras más de 20 días de una minuciosa investigación, la Unidad Fiscal actuante determinó que el cuerpo -que tenía un disparo en la cabeza-, pertenecía a un joven del barrio Congreso, de la capital provincial.

Según lo publicado por el colega El Liberal, pese al hermetismo con el que la Justicia trabaja en torno a la investigación, se supo que todo comenzó en horas de la tarde del lunes 17, cuando un hombre se presentó en la Comisaría 12ª, acompañando a una mujer llamada Felisa Espinoza.

Allí el sujeto expresó que la mujer -de avanzada edad-, quería denunciar la desaparición de su hijo.

Se había retirado de su casa, ubicada en Santa Fe al 200, el pasado 5 de julio y desde entonces no había mantenido contacto con él.

Los uniformados se comunicaron con el fiscal en turno, y este solicitó la colaboración de la División Reconocimiento Ciudadano.



UNA HUELLA

DACTILAR

La Policía cotejó la huella dactilar del supuesto perdido con la obtenida en la mano izquierda del cadáver calcinado, y la coincidencia fue contundente. El cadáver pertenecía a Daniel Enrique, quien tenía 28 años.



INVESTIGACION

La investigación se direccionó a su entorno más cercano, y se tomó declaración a familiares, amigos y vecinos.

Fue entonces que se estableció que el muerto vivía con su madre Felisa y no tenía pareja ni hijos.

Además, que tenía un hermano mayor, un médico cardiólogo de 38 años, residente en el barrio San Carlos, y el testimonio de un sereno fue clave.



UNA PRUEBA

Un testigo dejó entrever que había visto al médico -identificado como José Antonio Chávez Espinoza-, en un automóvil Toyota Corolla, propiedad de Daniel.

Este y otros "detalles" llamativos, determinaron que el fiscal solicitara al juez de La Banda, al menos tres órdenes de allanamientos de varios inmuebles, y la detención del médico.



ALLANAMIENTOS

Pese a que los detalles de la investigación no trascendieron, se supo que los investigadores allanaron la vivienda donde la víctima residía con su madre, y que secuestraron una carpeta con documentación de un automóvil; una carpeta con documentación vinculada con una sucesión a nombre del padre de la víctima, sin testamento, celulares, una tablet y un pistola de aire comprimido.

Mientras que en la casa que habitaba, fue detenido el cardiólogo, a la vez que se secuestraron un teléfono celular, ocho pendrives, una notebook, documentación personal, dos jeringas descartables y ocho ampollas de tranquilizante.

También incautaron una campera, un par de zapatillas con una plantilla similar a la huella encontrada en el lugar del hallazgo del cuerpo, 3.200.000 pesos y 2.779 mil dólares.

Con el secuestro de los celulares, se podrá determinar fehacientemente cuál fue el recorrido que hizo hasta llegar a ese lugar, arrojar el cuerpo en el suelo, rociarlo con combustible y prenderle fuego.