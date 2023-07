Lewandowski sumó el apoyo de sus rivales en la interna

Marcelo Lewandowski mantuvo un encuentro en la sede del PJ de Santa Fe con Marcos Cleri, Eduardo Toniolli y Leandro Busatto, tras las PASO del pasado 16 de julio que consagraron al senador nacional como el candidato a gobernador del Frente "Juntos Avancemos" para las elecciones del 10 de septiembre. Acompañado por el titular del PJ provincial, Ricardo Olivera, y por su compañera de fórmula, Silvina Frana, el ganador de la interna del peronismo santafesino destacó el gesto de todos los sectores y la unidad para encarar la nueva campaña.

Tras la reunión, Lewandowski afirmó: "Tenemos una construcción colectiva; vamos a estar todos juntos empujando para el mismo lado". "Se viene otra elección, con el aporte de las ideas y la mirada de todo el espacio", continuó. También indicó que "se va a caminar con una nueva dinámica y con otra fortaleza" y remarcó: "Ahora estamos en un mano a mano, con dos modelos bien distintos y nosotros vamos con mucha más potencialidad para llegar con nuestro mensaje a toda la sociedad".

Por otro lado planteó: "En materia de seguridad claramente no estamos bien". No obstante afirmó que "tenemos un proyecto serio y ejecutable que va a traer resultados". Además explicó que se trata de "un proceso que no comenzó hace tres años". "Cuando el peronismo asumió en el gobierno tampoco estábamos bien. Se recibieron índices muy altos de homicidios y de inseguridad mientras que en niveles bajos de uso de tecnología para prevenir el delito", expresó Lewandowski tras el encuentro del que participaron, además, Alejandra Obeid, Leticia Quagliaro y Alejandra Gómez Sáenz.

"Nosotros estamos proponiendo una cantidad de medidas que vamos a hacerlas a partir del 10 de diciembre. Lo vengo proponiendo desde antes de la campaña en mi lugar desde el Senado. Algunos miraron desde un balcón sin hacer nada en estos cuatros años. No es nuestro caso. Sabemos que hay muchas cosas para corregir que son urgentes y también muchas otras cosas que vamos a hacer de otra manera cuando seamos gobierno", sostuvo Lewandowski en un clima de cordialidad y de preocupación ante la contundente derrota del domingo pasado.

Sobre el rol que tendrá en la campaña el gobernador Omar Perotti, confirmó a El Litoral que "va a estar reunido con los candidatos a diputados, donde están representados todos los espacios, y vamos a estar empujando todos para el mismo lado, como debe ser".

Uno de los datos evaluados este lunes tras las elecciones primarias surge de la comparación de los votos obtenidos por quienes siendo gobernador de Santa Fe se presentaron como candidatos para ser diputados provinciales. En el 2015, Antonio Bonfatti se impuso en la categoría con más de 700 mil votos y en el 2019 Miguel Lifschitz hizo lo propio con 712 mil sufragios. En cambio, Perotti que había reunido 746 mil votos en 2019 para convertirse en gobernador, en esta oportunidad logró 240 mil sufragios.



LISTA DE DIPUTADOS

Si bien el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe comenzará hoy el escrutinio definitivo, esencial para determinar las listas de candidatos que se definen por sistema D`Hondt como las de concejales y diputados provinciales, en el peronismo tienen un borrador sobre la integración de la propuesta propia con Perotti a la cabeza, y sin la rafaelina Myriam Villafañe.

En base a los resultados del escrutinio provisorio, el Frente “Juntos Avancemos”, en la categoría Diputados tendrá a los siguientes candidatos: 1) Omar Perotti (gobernador, de Rafaela, lista Elijo Hacer); 2) Sonia Martorano (ministra de Salud, Rosario, Elijo Hacer); 3) Miguel Rabbia (senador por Rosario, Elijo Hacer); 4) Celia Arena (ministra de Gobierno, San Justo, Elijo Hacer); 5) Alejandra Rodenas (vicegobernadora, Rosario, Unidad Ciudadana); 6) Walter Agosto (ministro de Economía, Santa Fe, Elijo Hacer); 7) Lucila De Ponti (diputada provincial, Rosario, Un Futuro sin Miedo); 8) Marcos Corach (ministro de Gestión Pública, Rafaela, Elijo Hacer); 9) Juan José Piedrabuena (concejal, Santa Fe, Volvamos al Peronismo); 10) Verónica Baro Graf (Frente Renovador, Rosario, Podemos Hacer); 11) Marianela Blangini (ex concejala, Santa Fe, Elijo Hacer); 12) Daniel Costamagna (ministro de Producción, Rafaela, Elijo Hacer); 13) Germán Bacarella (ex diputado provincial, ANSES, Unidad Ciudadana); 14) Erika Gonnet (ministra de Ambiente, Granadero Baigorria, Elijo Hacer); 15) Norma López (concejal, Rosario, Unamos Fuerzas); 16) Juan Manuel Pusineri (ministro de Trabajo, Santo Tomé, Elijo Hacer); 17) Antonio Salinas (Un Futuro Sin Miedo, Movimiento Evita); 18) Cesira Arcando (diputada provincial, Elijo Hacer); 19) Marina Baima (secretaria de Ciencia y Tecnología, Elijo Hacer); 20) Silvio Barrionuevo (Obras Sanitarias, Rosario, Unidad Ciudadana); 21) Hugo Barros (secretario general adjunto de SMATA, Elijo Hacer); 22) Liliana Frausin (Volvamos al Peronismo); 23) Oscar Martínez (diputado provincial, Santa Fe, Frente Renovador); 24) Eliana Gramigna (funcionaria provincial, Armstrong, Elijo Hacer); 25) Fernando Mazziotta (funcionario, Villa Gobernador Gálvez, (Elijo Hacer); 26) Juliana Armendáriz (subsecretaria de Transporte, Rosario, Elijo Hacer); 27) María Paula Canalis (Movimiento Evita, Un Futuro Sin Miedo) y 28) Gustavo López Torres (Unidad Ciudadana).