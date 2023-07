Día del Amigo con reservas moderadas

La clásica celebración del Día del Amigo está a la vuelta de la esquina. Este jueves será una jornada para rendir culto a la amistad con encuentros gastronómicos de todo tipo y la entrega, además, de obsequios pequeños que alimentan los vínculos.

Una rápida consulta por distintos locales gastronómicos de Rafaela permite observar que todavía hay lugares disponibles. "Tenemos buen nivel de reservas, pero no estamos completos. Estamos en la primera semana de vacaciones de invierno, hay quienes se fueron de la ciudad. Pero también está la crisis económica, se buscan salidas gasoleras y por eso se han preparado platos promocionales. Hay quienes también optan por celebrar el viernes porque el sábado a la mañana no tienen que ir a trabajar. Hay un poco de todo", dijo uno de los propietarios de un bar céntrico.

"Hay reservas, pero está más tranquilo que el año pasado. Si bien en Rafaela podemos ver que durante los fines de semana hay actividad en los restoranes y confiterías, te aseguro que desde hace unos meses la gente gasta menos y otra sale menos, elige cuándo encontrarse fuera de casa porque la billetera no se estira. Ahora muchos optan por cocinar en casa o pedir comida pero reunirse en una casa, es la forma de controlar el gasto", dijo otro comerciante del rubro gastronómico.