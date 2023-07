El oficialismo apuesta a la cercanía con los vecinos para volver a empezar

En el último mes antes de las elecciones primarias del domingo, uno de los precandidatos a gobernador por "Unidos para Cambiar Santa Fe", Maximiliano Pullaro visitó cinco veces Rafaela. En el mismo lapso, Marcelo Lewandowski, uno de los precandidatos a gobernador del peronismo (Juntos Avancemos), lo hizo en una sola oportunidad.

Pullaro logró 13.500 votos en la ciudad y su frente orilló los 30.000. Lewandowski apenas superó los 7.000 y su alianza no llegó a los 10.000. "El Polaco no recorrió una vez la ciudad junto al intendente, Luis Castellano, una acción típica de cualquier campaña que deben compartir un candidato a gobernador y otro a intendente del mismo signo político. Pero no se hizo. Todo lejos de la gente", dijo un crítico dirigente del peronismo rafaelino al trazar un balance de los resultados del domingo.

¿Y en Rafaela? "Falló la campaña. La oposición todos los días comunicaba sus acciones de campaña. (Leo) Viotti por un lado, (Cefe) Mondino por el otro, (Lisandro) Mársico también. Todos los días. Pero el oficialismo no armó ni siquiera un grupo de whatsapp con la prensa. Se necesita más calle, más barrio y menos redes sociales. Se suma el desgaste de una gestión de 12 años, los problemas que no puede resolver como el tránsito y la inseguridad. Se confiaron en que la imagen del Intendente era suficiente para ganar. Ni siquiera pudieron tener fiscales en todos lados como en otras campañas. Se alejaron un poco del partido", amplió el dirigente. "Igual, en Rafaela están a tiempo de cambiar, de reaccionar. Pueden pelear. A nivel provincial, es irreversible", cerró.

Tras la certeza de la derrota, el intendente, Luis Castellano convocó a su gabinete y a los concejales a una reunión el lunes a primera hora para hacer catarsis, autocrítica y proyectar una campaña a la que le quedan 50 días exactos, hasta el 8 de septiembre -se vota dos días después-. El lunes también el tema se abordó durante una reunión de la CGT Rafaela, a la que asistió el dirigente de SOIVA e integrante del gobierno municipal, Marcelo Lombardo. "No fue el tema central del plenario, pero sí claro que hablamos del resultado de las elecciones. Y no hubo conclusiones positivas", señaló a este Diario uno de los secretarios generales que participó del encuentro.

En la categoría a intendente, Viotti logró cerca de 22 mil votos mientras que Castellano cosechó algo más de 16 mil, lo que plantea una diferencia considerable que exigirá al peronismo rafaelino movilizar todo el aparato al máximo para revertir el resultado.

El concejal oficialista, Juan Senn, admitió ayer en una entrevista con LA OPINIÓN que la derrota en la categoría de intendente "nos sorprendió" a la vez que destacó que "tomamos el mensaje de las urnas sobre las cosas que tenemos que mejorar".

"Ya pasadas las elecciones, queremos felicitar a cada uno de los ganadores de sus respectivas internas entendiendo que ahora arranca una nueva etapa, una nueva elección de cara al futuro de la ciudad que se define el 10 de septiembre con las generales", sostuvo.

"La gente se expresó a través de las urnas y nos dijo que tenemos cosas por mejorar, tomamos ese mensaje, estamos trabajando en eso y le vamos a salir a explicar a cada uno de los vecinos que seguimos siendo la mejor alternativa para el futuro de la ciudad. Este modelo que proponemos está a la vista de todos y y lo que cada vecino pidió que se mejore lo vamos a hacer", enfatizó Senn en clave optimista. Así anticipó que los funcionarios saldrán más a la calle y a los barrios para explicar qué hizo, qué está haciendo y que quiere hacer la gestión de Castellano para transformar la ciudad. "Cercanía" será la clave de la campaña rumbo a las generales. Y que se involucre el gabinete completo, que estuvo prácticamente ausente en la campaña de las PASO. Y todos los concejales oficialistas, que tampoco funcionaron como un bloque haciendo proselitismo.

Senn volvió a efectuar "un agradecimiento muy grande a toda la ciudadanía que decidió acompañarnos con el voto definiendo, de esta manera, que seamos la lista más votada entre 15 candidatos y candidatas para el Concejo". "También transmitir a todos que vamos a seguir trabajando con esta impronta que le dimos a la gestión y a la campaña, de cercanía y contacto directo con el vecino, con las instituciones y con las empresas" adelantó.

Asimismo, expresó que "ya le estamos dando forma a las propuestas que fueron surgiendo de cada uno de los vecinos durante las charlas que manteníamos en la campaña para las PASO, las propuestas son de los vecinos y nosotros somos el nexo para que lleguen al Concejo".

-¿Los sorprendió el resultado en la elección de intendente?

-Sí, nos sorprendió el resultado para las elecciones ejecutivas. Si bien entendíamos que son las PASO, que permiten a la ciudadanía definir las listas definitivas para las elecciones generales, es un hecho que nos sorprendió, porque ante cada elección todo candidato naturalmente quiere sacar la mayor cantidad posible de votos.

-¿Hubo reunión después de las PASO para analizar resultados y revisar acciones?

-Sí, hubo reunión de gabinete ayer a la mañana (por el lunes), nos juntamos con todo el equipo como para empezar a definir una nueva estrategia de campaña de cara al futuro. Con respecto al resto de las listas que competimos en la interna de Juntos Avancemos, estamos en línea y ya mantuvimos una reunión con María Acosta y con José Grassino para definir como vamos a trabajar de cara al futuro. Hay que juntar fuerzas, es una decisión clara de las tres listas. Nos queda pendiente un encuentro con Miguel Acosta, el otro integrante de la lista que fue a internas.