Fontanini y la victoria ante Ferro: “Era un partido clave y lo pudimos sacar adelante”

Atlético de Rafaela volvió en la mañana de ayer a los entrenamientos luego del triunfazo logrado el domingo ante Ferro Carril Oeste por 1-0, y ya piensa en su próximo objetivo: Gimnasia y Esgrima de Jujuy (domingo a las 16hs).

El clima por el campamento cremoso es muy diferente al de hace una semana. La victoria lograda en Caballito, pero principalmente el rendimiento que supo mostrar el equipo, sirvieron para poner paños fríos (como si harían falta con estos fríos) a una temperatura –dirigencial e hinchas- que estaba subiendo…

“La verdad que estamos muy felices, habíamos pasado una semana difícil después de la dura derrota con Riestra”, indicó Fabricio Fontanini en diálogo con radio ADN, instantes después del triunfo en Buenos Aires. Y reconoció: “Hablamos entre nosotros, había que cambiar algo, rápido, por suerte se pudo dar, corrimos, metimos, el planteo fue muy bueno. Tenemos que estar tranquilos, este partido era clave y lo pudimos sacar adelante, nos vamos felices”.

El rendimiento que mostró Atlético dejó por demás que conformes a propios y extraños. Y en relación a lo planificado, el capitán de la ‘Crema’ indicó: “Sabíamos que íbamos a una cancha muy grande, ante un buen rival que hacía muchos partidos no perdía de local, fuimos justos ganadores. En el ST tuvimos un poco atrás pero estuvo todo muy bien planteado y nos vamos muy felices”.

El ‘Muro’, de gran labor defensiva, mostrando una de sus mejores versiones en lo que va da la temporada, también tuvo una muy clara como para convertir, pero su remate se fue por arriba.

“Me quería morir, fue clara; estaba solo frente al arco. Creo que me pica mal y se va por arriba, por suerte después ganamos el partido porque sino me iba a lamentar toda la semana. Felices, tenemos que disfrutar, queda mucho pero estamos vivos”, declaró.

Los tres puntos que consiguió Atlético ante Ferro, rival directo en la lucha por el reducido, son de esas victorias que se celebran el doble porque necesitaba de un rendimiento como el que tuvo, y volviéndose con tres puntos que lo siguen colocando en los puestos expectante de la zona B de la Primera Nacional.

Ahora, deberá trabajar para saldar una deuda que viene teniendo como local, ante su gente: “Tenemos que hacernos fuertes en casa, estamos en deuda”, reconoció Fabricio, que luego agregó: “Tenemos que recuperar esa fortaleza de local como éramos antes, una cancha complicada para todos los rivales que iban”.



RIVERO, EL ÁRBITRO

DEL DOMINGO

Atlético de Rafaela se prepara para recibir el próximo domingo 23 de julio a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 23 de la zona B de la Primera Nacional.

Dicho encuentro, que comenzará a las 16.00hs, será dirigido por el santiagueño Rodrigo Rivero. Los asistentes serán Víctor Rojas y Laureano Leiva, mientras que como cuarto actuará Marcelo Sanz, según informó AFA en la jornada de ayer.