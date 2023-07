Tramo final en la construcción de la obra de desagüe del Canal Sur

Las obras del Canal Sur, en el sector que recorre la parte interna del club Ben Hur y parte de la ciclovía paralela a calle Estanislao del Campo, están a punto de finalizarse.

Dentro de esta gran obra de infraestructura que tuvo su inicio en mayo de 2022, lo último que se comenzó a ejecutar fue el armado de una baranda de protección, muy importante respecto a lo que aporta en materia de seguridad un espacio público que tiene uso cotidiano.

La baranda, ubicada en el sector del revestimiento del canal que está a cielo abierto lindante con la ciclovía, combina durmientes de hormigón con una parte metálica y es construida con fondos provistos por el Gobierno Provincial. Además, esta intervención incluye dos puentes de vinculación con el Club.



EL TESTIMONIO DEL INTENDENTE

“Estamos recorriendo nuevamente la obra del Canal Sur, en este caso ya con un nivel de avance muy importante, no solo de la obra del Canal que está finalizada, sino todo lo que es la baranda perimetral de un lugar que va a ganar seguridad para todos los rafaelinos que se acercan a este lugar muy, pero muy concurrido de la ciudad”.

“Primeramente destacar que es una obra hidráulica de saneamiento de un canal que se desmoronaba y que tenía una peligrosidad grande. Lo hemos podido terminar y lo que ahora estamos viendo es una intervención que tiene que ver con la seguridad, fundamentalmente, porque aquí vienen muchas familias a tomar mate con chicos, viene gente a caminar, a ir en bici, es un lugar muy concurrido, entonces toda esta baranda que estamos viendo le va a dar seguridad y además es una obra de arquitectura que va a estar combinada con verde, con plantas”, amplió Castellano.



ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL SECTOR SUR

La del Canal Sur no es una obra aislada, sino parte de una estrategia de intervención en todo el sector sur que incluye la refuncionalización de la plaza del barrio Pizzurno, la nueva ciclovía de Estanislao del Campo y la de bulevar Yrigoyen, la rotonda de calle Fader y las nuevas veredas para enlazar la ciclovía con la Escuela de la Plaza.

Al respecto, el Intendente mencionó: “Todas estas obras tienen que ver con planificación que nosotros siempre le dimos a este sector sur, obras vinculadas con lo educativo, con lo recreativo, con lo deportivo, por eso participan todas las instituciones, el club, la escuela, la universidad y la vecinal en la definición de todas estas necesidades”.

“Me parece que va a quedar una muy linda obra, que no solo va a terminar solucionando un problema hidráulico y de inundaciones históricas en este sector, además termina de saldar una herida que el Club Ben Hur tenía y que lo dividía en dos, con una peligrosidad absoluta para la cantidad de chicos que allí dentro hacen su actividad deportiva. Y como si esto fuera poco, también le va a brindar a todo este hermoso lugar, una especie de costanera con mucha seguridad, para las familias que se acercan con fines recreativos”, completó Castellano.

Por su parte, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero hizo hincapié en el cumplimiento de los plazos de la obra. “Seguimos avanzando con esta obra de desagües que trabajamos en conjunto con el gobierno provincial, donde el municipio aportó el proyecto ejecutivo y provincia financió la obra. Hoy estamos hablando a valores actualizados, de una obra de aproximadamente de 500 millones de pesos, que se inició en el 2022, que tuvo un plazo de ejecución de seis meses en lo que es la obra desagües, donde una parte se hizo con un entubado y la otra con un revestimiento sobre el canal. Y ahora lo que estamos haciendo es ejecutando una ampliación de obra que incluye una baranda de seguridad que tiene una parte con durmientes de hormigón y la otra con baranda metálica aportando seguridad a un sector muy concurrido como lo es la parte de la ciclovía”.



EJECUCIÓN DE DOS PUENTES

Al ser consultada sobre los detalles de la obra, Chivallero indicó que incluye también la ejecución de dos puentes de acceso al club desde la ciclovía, uno que se construye a nuevo y otro donde se va a demoler el existente y se va a construir el nuevo con el mismo diseño. “Esto además incluye un acceso peatonal con durmientes en uno de los puentes, así que actualmente se está trabajando en diferentes tareas, estamos aproximadamente en un 82% de avance de obra, así que esperemos que si el clima acompaña, estar finalizando a finales de agosto”.

Matías Cerri es uno de los encargados de la empresa constructora, quien comentó qué tareas se fueron desarrollando y en qué instancia del proceso total de obra se encuentra. “Las tareas que se realizaron fue el cerramiento perimetral de todo el borde del canal. Se hizo por medio de colocación de durmientes de hormigón y barandas metálicas, contemplando dos puentes, uno con ingreso al quincho del club y otro con ingreso al sector de visitantes de la cancha de fútbol”.