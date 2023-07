Paritarias: audiencia clave para evitar el paro de los metalúrgicos

Una masiva movilización de trabajadores afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) protestó ayer frente a las oficinas de Techint, en el barrio porteño de Puerto Madero, para reclamar mejoras salariales. La manifestación se dio en medio del paro nacional del gremio, que anticipó que de no lograr que se cierre la paritaria irán en aumento: un cese de tareas de 48 horas para este jueves y viernes y uno de 72 para los últimos tres días hábiles de la próxima semana.

El secretario General de la Seccional Rafaela de la UOM, Roberto Oesquer, se sumó a la protesta junto a un grupo de dirigentes de la organización y delegados de fábricas. "Fue una convocatoria masiva para reclamar por el salario de los compañeros metalúrgicos de todo el país frente a una empresa grande que, como proveedora monopólica de la industria del sector, impone condiciones en toda la cadena y además condiciona a las cámaras empresarias para que no avancen en una negociación razonable", explicó Oesquer en diálogo con LA OPINIÓN.

La paritaria anual cerró, entre el 1º de abril del año pasado y el 31 de marzo de este 2023, con un aumento del 110 por ciento y para el trimestre abril, mayo y junio se logró una suba del 18,8%. Ahora, el sindicato reclama un adicional retroactivo de 10% para junio y otro 30% para el período de julio a septiembre, con el pago de 60 mil pesos no remunerativos por el Día del Trabajador Metalúrgico (que se celebra el 7 de septiembre). Al plantear que las subas sean acumulativas, el pedido de la UOM totaliza algo más de 60% de incremento en un semestre.

"El objetivo es claro y humanitario, recomponer el salario que quedó muy bajo, no tiene relación con la canasta básica alimentaria porque de bolsillo un trabajador metalúrgico cobra alrededor de 135 mil pesos por mes, que encima se da en un contexto de muy buen nivel de actividad para la industria metalúrgica argentina, es decir las empresas están en condiciones de pagar más", señaló Oesquer. "Incluso en Rafaela muchas firmas del sector ya están pagando un 15 por cierto a cuenta de futuros aumentos porque entienden que corresponde, pero hay un capricho en la mesa paritaria nacional de no otorgar formalmente esa mejora salarial, que en realidad es una actualización por inflación", sostuvo el dirigente.

El titular de la UOM Rafaela consideró que al menos el 40% de los trabajadores del sector de todo el país, que suman 250 mil, perciben cifras en negro. "Queremos que se incorporen al salario, cuando se pagan cifras no remunerativas se reciente la calidad de los servicios que se presta a través del sistema solidario de salud que deja de recibir aportes, eso no está bien, pone en jaque las finanzas de las obras sociales", indicó el dirigente.

Hasta el momento, se llevaron a cabo cinco audiencias entre representantes del gremio, de las cámaras empresarias y del Ministerio de Trabajo, pero sin acuerdo alguno. Tras la convocatoria a un plan de lucha para esta semana y la próxima, la tensión fue en aumento y las cámaras ahora están acorraladas. Anoche dirigentes de Adimra (la que concentra la mayor cantidad de fábricas y cuenta entre sus entidades asociadas a la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela), AFAC (autopartistas), Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), Caiama (aluminio), Fedehogar (línea blanca) y Camima (sector pyme) se encontraban reunidos para definir una estrategia con la que sentarse hoy en la mesa de negociaciones con los funcionarios de la cartera laboral y con la cúpula de la UOM a nivel nacional, que encabeza Abel Furlán.

Por tanto, de la audiencia que se concrete hoy dependerá si hay acuerdo salarial para los meses de julio, agosto o septiembre o si bien se implementará el plan de lucha con paros este jueves y viernes en todo el país, que se sentiría muy fuerte en Rafaela y la región al considerar la cantidad de empresas del sector. Tan solo la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela cuenta con más de un centenar de empresas asociadas que en conjunto tienen más de cinco mil empleados.

La movilización frente al edificio Catalinas de Techint en Puerto Madero se dio en el marco de la primera jornada de protesta. En Rafaela, prácticamente no se sintió el paro en las fábricas metalúrgicas de la ciudad pues solo los delegados viajaron a Buenos Aires mientras que los operarios trabajaron en forma normal. Lo mismo sucedió en Sunchales y San Francisco, no así en Esperanza donde personal de industrias grandes adhirió a la medida de fuerza, según un relevamiento de las cámaras empresarias de la región.

"Estamos aquí en este lugar precisamente para decirle al Grupo Techint que deje de intervenir con el resto de las cámaras en nuestra discusión paritaria, que no se entrometa y que permite que la negociación llegue a buen puerto, porque es lo que necesitamos los trabajadores", lanzó ayer el secretario General de la UOM, Abel Furlán ante una multitud en Puerto Madero.

Desde el palco montado frente a las oficinas del gigante liderado por Paolo Rocca, el sindicalista agregó: "No es posible seguir sosteniendo un salario de miseria, de hambre, que golpea a la familia metalúrgica, mientras los señores empresarios se llenan los bolsillos".

El plan de lucha de la UOM había sido lanzado la semana pasada, ocasión en la que Furlán había descartado la posibilidad de acatar una eventual conciliación obligatoria: "En este caso no va a generar ninguna aporte a la resolución del conflicto, sino que simplemente da respuesta a una dilación del sector empresario, que fue la intención desde el primer momento".