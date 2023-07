Vila realizará el Nacional de Midgets

Organizada por la Asociación Midgets del Litoral, se llevará a cabo durante el fin de semana del 19 y 20 de agosto, la tercera edición del Nacional de Midgets.

El evento se desarrollará en el circuito permanente "Juan F. B. Basso" de Vila, propiedad de la entidad fiscalizadora y participarán del mismo pilotos de las cinco instituciones que llevan adelante la actividad de esa categoría.

Por lo tanto, estarán representadas el Club Midgistas del Sur, la Asociación Argentina de Pilotos de Midgets, el Midgets Cordobés, el Midgets Show and Power y la propia Asociación Midgets del Litoral.

Se estima que podrían reunirse unos 70 participantes, teniendo en cuenta los primeros relevamientos efectuados por los dirigentes vilenses que y realizaron contactos, tanto con sus pares como con los protagonistas del espectáculo.

En ese sentido vale la pena destacar que se cursaron invitaciones a Walter Villatoro (Club Midgistas del Sur), Pablo Petrelli (Asociación Argentina de Pilotos de Midgets), Santiago Marengo (Midgets Cordobés), Cristian Bottazzi (Midgets Show and Power) y Matías Franco (Asociación Civil Pilotos Midgets del Litoral).

Se informó que en los próximos días se darán a conocer oficialmente los Reglamentos Deportivo y Técnico; Modalidad y desarrollo de la competencia; Costo de inscripciones y otros requisitos.

Se recuerda que los pilotos que competirán en el Nacional de Midgets deberán tener la licencia deportiva expedida por una Federación afiliada a la CDA del Automóvil Club Argentino; en tanto que aquellos que no la posean deberán tramitarla en la FAPCDMS, estando incluido el costo en la inscripción del evento.

Para gestionar la licencia médica habilitante de la AAV tendrá que ponerse en contacto con Roberto Operto (3492 638519).

Respecto de las comodidades, se instalarían unos 10 módulos de tribuna con una capacidad aproximada de 70 personas cada uno, las que se agregarán a la existente, en la que pueden ubicarse unos 300 espectadores. VHF