Se suicidó un futbolista tras agredir a un árbitro

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El joven que había agredido salvajemente a un árbitro en un torneo de fútbol amateur se suicidó poco después mientras la víctima declaraba ante la Policía.

El agresor, identificado como William Tapón y quien había pateado brutalmente al árbitro en el complejo deportivo "Estación 98", se quitó la vida con un arma de fuego, con tan solo 24 años, confirmaron fuentes policiales.

A Tapón lo encontraron sin vida en las vías del tren, a la altura de General Paz y Heredia. El disparo que se pegó fue en la zona del parietal y afirman que murió en el acto.



CÓMO EMPEZÓ

Todo comenzó cuando un árbitro fue agredido brutalmente por un jugador: Tapón le dio una patada en la cabeza en un partido amateur de fútbol en Avellaneda. La víctima tuvo que se internada en ese momento.

La terrible agresión se dio cuando el juez le mostró la tarjeta roja a un jugador del equipo de Tapón. Automáticamente, el expulsado empujó al árbitro, mientras que Tapón le pegó una piña en la cara y lo tiró al piso. Ya con el juez en el suelo, le pegó una brutal patada en la nuca que lo desmayó.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó conmoción y repudio.

El futbolista amateur se enfrentaba a una posible denuncia penal y al derecho de admisión para eventos deportivos en la Provincia de Buenos Aires, además que iban a buscar la forma para que no pueda jugar nunca más un torneo.



SE HABÍA

DISCULPADO

Sin embargo, el árbitro agredido Ariel Paniagua, reveló que habló personalmente con el agresor que le dio dos patadas en la cabeza y que le aseguró que lo hizo "por calentura".

"Ojalá que tomen conciencia de esto, la gente que organiza estos torneos. No me esperaba algo así, jamás pensé que me iba a pasar en todos los años que estuve dirigiendo. Miro el video y me da mucha impotencia que algo así haya ocurrido. No puedo creer que haya este tipo de reacciones", manifestó el árbitro.

El expulsado, llamado Dimitri, también habló ante los medios y justificó su accionar con un "mal arbitraje" de Paniagua y que eso le generó "calentura".

Sin embargo agregó que, "hoy (por ayer) hablé con él y le pedí disculpas. Hoy lo veo todo distinto y en ese momento no, estaba cegado. Ahora me di cuenta de lo que hice", añadió. No obstante, el árbitro le respondió que eso no justificó lo que hizo por lo podría haber matado.