La boletería del FTR23 será solo presencial

Debido a los numerosos problemas con la venta web, y a que el servicio de Tienda Vip no puede garantizar que el sistema no vuelva a colapsar, las entradas que estaban disponibles online se venderán en boletería física desde hoy, miércoles 19.

El pasado sábado 15 julio, la boletería del Festival de Teatro Rafaela 2023 abrió sus puertas a las 10:00 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado con gran concurrencia. No obstante, la venta web a través de tiendavip.com.ar, experimentó numerosos problemas hasta que colapsó totalmente.

Desde ese momento y hasta ahora, se están chequeando de manera personalizada todas las compras efectuadas el día sábado. Por tal motivo, y debido a que el servicio de Tienda Vip no puede garantizar que el sistema no vuelva a colapsar, las entradas que estaban disponibles para la compra online se venderán en boletería física.

La producción del FTR23 lamenta profundamente las complicaciones que pueda generar esta modificación, pero es el único modo de garantizar el correcto funcionamiento y desempeño de cara al evento que comienza el sábado 22.

Cabe destacar que la boletería funciona en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, ingresando por Pasaje Carcabuey, desde hoy, miércoles 19, hasta el viernes 21, y del lunes 24 al viernes 28 de julio de 14:00 a 17:00. Sábados y domingos de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.

Las entradas generales tienen un valor de $800, en tanto que los tickets para espectáculos para toda la familia tienen un valor de $500. Solo se acepta pago en efectivo.



¿COMPRASTE TUS ENTRADAS ONLINE EL SÁBADO?

El Festival de Teatro está trabajando en cada caso debido al problema técnico. Para ayudar, realizaron una guía:

Si lograste efectuar tu compra antes de que tiendavip.com.ar deje de funcionar, se realizó el cobro y no recibiste las entradas, hacé lo siguiente.

1. Accedé a la sección "Mis entradas" en tiendavip.com.ar y descargá desde allí tus entradas.

2. En caso de que no estén disponibles allí, revisá tu correo electrónico, incluso en no deseado o spam (el mail que tengas registrado en Tienda Vip y el que tengas registrado en Mercado Pago).

En caso de que ya tengas tu entradas con QR, podés hacer tu canje web.