Arbitro agredido pidió $300.000

Ariel Paniagua se comunicó con el entorno de Williams Alexander Tapón, el jugador que lo agredió y luego fue hallado sin vida, para hacerle un pedido concreto de dinero y, solo en ese caso, evitar hacer la denuncia.

La situación fue denunciada por la familia de quien se suicidó, y que días antes había agredido brutalmente a Paniagua, en un partido disputado en Sarandí.

La acción fue capturada en un teléfono celular por una persona del público presente, y se viralizó rápidamente.

“Quiero arreglar algo con el pibe”

Es parte de lo que se escucha en un audio enviado por el árbitro a un joven de nombre Maximiliano, jugador del equipo que integraba Williams Alexander Tapón el día de su patada brutal.

En esa secuencia, Paniagua dijo “yo te entiendo, entiendo porque también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado”.

Luego agregó “te puedo mostrar todos los mensajes que me llegan. Hacele la denuncia, arruinalo, me dicen. Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto”.

Seguidamente, sentenció “tengo unas cuentas que pagar, y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (en referencia a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal”.

Finalmente, señaló que “no es culpa tuya ni del equipo, pero bueno, yo le doy hasta la tarde para que conteste, y si no voy a ir a hacer la denuncia”.

Extorsión

Para los familiares de quien tomó la drástica determinación, eso fue una extorsión, y algo que llevó a Williams a tomar la trágica medida, porque temía ir preso y estar mucho tiempo lejos de su mujer, y cuatro hijos menores de edad.

“¿De dónde iba a sacar Willy esa plata? No la tenía”, disparó un hermano.