Semana clave para el debut oficial de Lionel Messi en el Inter Miami

Cuando todavía resuenan los ecos de la presentación multitudinaria en la noche del domingo en medio de una voraz tormenta tropical, Lionel Messi acelera la preparación y apuesta a su innata condición física para debutar en forma oficial en el Inter Miami el próximo viernes frente al Cruz Azul de México.

Ya quedó atrás la fabulosa recepción que la franquicia de la Major League Soccer (MLS) le organizó al crack rosarino en el estadio DRV PNK Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale.

Y este martes, en horario matutino, el capitán del seleccionado albiceleste campeón del mundo en Qatar 2022 concretará su primera práctica, a puertas abiertas para el público y el periodismo.

A pesar de que todavía no hay confirmación concreta se especula con que, luego del entrenamiento, el “10″ ofrecerá su primera conferencia de prensa en territorio norteamericano, acompañado por Jorge Más Canosa, el propietario de la franquicia.

Ya lo dijo el exdelantero de Barcelona y Paris Saint Germain en medio de la presentación de la noche del domingo, cuando manifestó haberse sentido feliz de haber elegido este proyecto” que no sólo involucra a la institución de la Florida sino también a toda la MLS en su conjunto.

Con miras a su estreno con la camiseta rosa número 10, Messi ya tiene en el foco al Cruz Azul, en el partido del viernes por la Leagues Cup, que aglutina a instituciones de los Estados Unidos y México.

Para ese partido, que propiciará un parate de un mes a la temporada de la MLS, el valor de las entradas se disparó entre 250 y 1.200 dólares en las taquillas oficiales. Todo sea por observar los primeros minutos del astro rosarino con el equipo que dirige Gerardo ?Tata? Martino.

Messi, quien está en un período de adaptación en el país junto a su familia, está hospedado en las afueras de Fort Lauderdale, lejos de la propiedad que adquirió en Sunny Isles Beach, la famosa torre Porsche Design, a 25 kilómetros de Miami.



LA AGENDA DE MESSI

Lionel tomará el martes contacto, además de con el “Tata” Martino (con quien ya compartió plantel en el Barcelona y en el seleccionado argentino), con los tres argentinos que tiene el plantel del Inter Miami.

Ellos son el lateral izquierdo Franco Negri (exBelgrano y Newell’s), quien se recupera de una lesión ligamentaria; el atacante Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia y Villa Dálmine); y el juvenil de doble nacionalidad argentino-estadounidense, Benjamín Cremaschi, de 18 años y surgido en las divisiones formativas del club.

Inter Miami se ubica en el 15° y último puesto de la tabla de posiciones en la Conferencia Este de la liga estadounidense, con 18 puntos en 22 partidos disputados. Arrastra una racha de once encuentros sin victorias y el pasado sábado cayó 0-3 con St. Louis City, en condición de visitante.

Hasta el momento, el equipo de la Florida ganó 5 partidos, empató 3 y perdió los 14 restantes. Anotó 22 goles a favor, pero tiene la tercera peor marca de tantos recibidos (36 tantos), solamente por detrás de Atlanta United (39) y Charlotte FC (40).