Medrán, la importancia del triunfo ante Ferro y la ambición del equipo

Nadie en Atlético de Rafaela niega que los conseguidos en Caballito ante Ferro Carril Oeste son tres puntos muy valiosos para el conjunto albiceleste. La ‘Crema’ se regaló el resultado, pero principalmente el rendimiento, que todos deseaban, y pocos esperaban. Rápidamente debía dar muestras después de la pésima presentación ante Riestra. Y en la conferencia de prensa post triunfo por 1 a 0, el DT Ezequiel Medrán lo repitió una y otra vez.



“El equipo se entregó al 100 x 100 y tuvo el gran premio de conseguir una gran victoria”, ponderó el entrenador de la ‘Crema’, que luego añadió: “El equipo hizo, desde el minuto inicial hasta el final, un trabajo perfecto, ante un gran rival, que vienen compitiendo de una manera increíble en los últimos 10 partidos”.



Y no ocultó su alegría tras el triunfazo: “Dimos un paso importante, todavía quedan 12 fechas por delante”.



Para Medrán, una de las claves del gran rendimiento de sus dirigidos estuvo en “el compromiso de entender e interpretar las necesidades del momento que atravesamos en el campeonato”. Y argumentó: “Sabíamos que no estábamos compitiendo de la mejor manera, que había que cambiar. Nos propusimos como meta trazar una raya, identificar todas las cuestiones que teníamos que mejorar. Es un gran mérito de poder imponerse en una cancha difícil ante un rival complicado. La estrategia, lo planificado pero sobre todo eso que habíamos hablado de entregar el 100%. Si ocurre eso no tengo dudas que ya, en lo personal, nos sentíamos que habíamos ganado, después es cuestión del fútbol”.



Atlético tuvo individualidades en un alto nivel pero colectivamente cumplió una gran labor, algo que el DT no dejó pasar por alto: “En las derrotas, en los empates o las victorias siempre destaco el trabajo colectivo, obviamente que ese trabajo colectivo termina potenciando las individualidades. Tal vez esos jugadores que se han destacado fue a base de un gran trabajo del equipo”.

Y sumó: “Es el grado de compromiso que tiene este plantel. Claudio (Bieler) un referente, líder dentro de un vestuario, junto con Fabricio (Fontanini), entendiendo y bajando un mensaje, lo mismo que Mati Fissore. Ahora con Valdivia también, otro chico del club. Jugadores con la identidad, muchos salidos del club, con el ADN de Atlético de Rafaela, con el sentido de pertenencia, entendiendo de las necesidades de competir de la mejor manera, estar en una zona expectante. La institución en los últimos torneos no viene peleando cosas que el hincha pretende”. Y cerró: “El hincha vio un equipo que se va a entregar el 100x100, que tenemos nuestras limitaciones como todos los equipos, pero tiene corazón, que va al frente, que quiere ganar, tiene ambición y un sueño y hoy hemos dado un gran paso para lo que viene. Hay que sostener, es un buen envión anímico pero ya tenemos que pensar en lo que viene, en el partido que tenemos en casa donde si nosotros nos queremos sostener en zona de clasificación de local tenemos que hacer una fortaleza”.



Más sobre la conferencia de Ezequiel Medrán:



-La inclusión de Lago, que no venía jugando, fue un acierto. Y la continuidad de varios juveniles que se mantienen entre los convocados.



-Cuando ves en el día a día que el jugador quiere estar. Tenemos un plantel reducido, muchos jugadores jóvenes. Cuando ves que de la plantilla de 20, hay 12 o 13 que son salidos de Atlético de Rafaela… Entendemos cuáles son las necesidades, lo que siente el hincha, nosotros, sentimos y vivimos lo mismo. Tenemos los mismos sueños.

Compitieron de una manera bárbara y se merecían esta victoria, es un premio para los que no dudan, la familia que acompaña, al hincha verdadero que siempre esta y apoya, que son muchos. Renueva confianza para todo lo que viene pero hay que seguir trabajando, creemos en el trabajo.



-Fue una semana especial después de Riestra, se lo tomaban como un partido ‘bisagra’.



-Sin dudas. El fútbol argentino cada partido tiene su importancia. Entendimos cuales eran las necesidades y salimos a jugar el partido como se debía jugar, rescato eso. Podemos pasar buenos momentos, otros irregulares, pero cuando tenés un equipo en el día a día con el grado de compromiso, de lealtad en la unión, cuando la pasamos mal somos nosotros los que convivimos, y en estos momentos lindos también. Alegra, el esfuerzo del día a día, ellos lo ven reflejado a través de un resultado. Más allá del trabajo y nuestra función, en el fútbol argentino importa el resultado, si la pelota pega en el palo y entra sos bueno, si sale no se valora el trabajo. Son las reglas del juego. No son nuestras convicciones, vamos por el trabajo, seguir mejorando, creciendo, corrigiendo y tener un equipo cada día más competitivo, de esta forma vamos a estar más cerca de una clasificación. El equipo entiende de qué manera competir y eso nos gusta.



-Pasan las fechas y se mantienen, más allá del rendimiento, en zona de reducido.



-De la fecha 1 a la 22 siempre estuvimos en zona de clasificación, no se cuantos equipos lo hicieron. Cuando pasaron los momentos malos había que saber corregir, saber entender pero seguir creyendo, construyendo y avanzando. Es parte de eso cuando el resultado no se da, generar ese ambiente que uno percibe en el entorno, es parte de esto, está en la creencia, en el trabajo y poder transmitirlo.