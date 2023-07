La hecatombe peronista en las elecciones de Santa Fe

Por Alfredo Leuco



El peronismo santafesino recibió una paliza histórica que habilita varias reflexiones con repercusión a nivel nacional. Fue una verdadera hecatombe electoral porque la oposición radical, socialista y del PRO le sacó alrededor de 40 puntos de diferencia. El oficialismo del gobernador Omar Perotti no pudo conseguir ni 3 votos de cada 10. Es la segunda peor actuación del justicialismo desde la recuperación democrática en 1983. Más desastroso fue el actual candidato a vicepresidente, Agustín Rossi que, en 2011 apenas logró el 22,76 % de los sufragios.

Maxi Pullaro, radical de la línea Evolución de Martín Lousteau, quedó a un paso de ser el próximo gobernador. Si el 10 de septiembre lo logra, también será un suceso histórico. Desde 1963, con Aldo Tessio que no gobierna la provincia un integrante del partido de Alem e Yrigoyen. Santa Fe es una provincia trascendental por donde se la mire. Porque contribuye con el 8% al padrón nacional, porque es una poderosa locomotora de la producción agroindustrial y porque en Rosario, presenta el mayor desafío del narcotráfico que, en lo que va del año, se cobró 156 muertos.

Los grandes mariscales de semejante derrota fueron Cristina, Alberto, Sergio Massa y Máximo Kirchner a nivel nacional. Básicamente porque son los responsables de un gobierno que multiplicó la inflación, la pobreza, la huida de las grandes empresas y porque maltrató al campo como es su costumbre. Y ese desastre impacta en todo el mapa del país. Cristina, además debe cargar con la mochila de haber secuestrado al peronismo que no encontró el camino para lograr su autonomía con el gobernador Omar Perotti. Su gestión fue sumamente frágil y errática y nunca encontró su ubicación ideológica. No fue un kirchnerista verticalista, pero tampoco tomó suficiente distancia del cristinismo. Jugó a media agua y eso hizo más inestable su administración. Ni chicha ni limonada. No se atrevió ni siquiera a alinearse con el gobernador Schiaretti pese a que varias veces amagó con eso. Quiso quedar bien con todos y no quedó bien con ninguno. Perdió identidad y es muy posible que tenga que conformarse con ser diputado provincial.

Para Máximo Kirchner también hay un recuadro especial. Marcos Cleri, el candidato de La Cámpora merodeó el 4% de los votos y demostró que el derrumbe de la guardia de hierro de Cristina es una tendencia que parece confirmarse.

A Perotti ya le analizamos sus flaquezas. Su vice gobernadora, Alejandra Rodenas, también fue un mamarracho de alineamientos internos cambiantes que tiene como destino una banca provincial. Los gobernadores de otras provincias se felicitan por haber desdoblado las elecciones pero temen que la ola anti kirchnerista se los lleve puestos, en las PASO y después en las elecciones nacionales generales.

El voto castigo al peor gobierno de la historia democrática empieza a mostrar su potencia en todos los terrenos.

Santa Fe fue gobernada por el peronismo de Vernet, Reviglio, Reutemann, Obeid, hasta que llegó el primer jefe de estado provincial socialista con Hermes Binner al que continuaron Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Hoy Perotti se convirtió en el que le abrió la puerta al radicalismo, el PRO y el socialismo en un frente de frentes.

El gran ganador, obviamente fue Maximiliano Pullaro con una victoria aplastante frente al peronismo y con un amplio triunfo frente a su competidora interna, Carolina Losada. Esto dejó mejor posicionado a Horacio Rodríguez Larreta que apoyó a Pullaro y abrió un interrogante en las huestes de Patricia Bullrich que bancó a la senadora Losada. ¿En las PASO a nivel nacional, todos los que votaron a Pullaro votarán a Larreta? ¿Bullrich solo tienen el apoyo de los que eligieron a Losada? ¿Se pueden trasladar tan mecánicamente estos resultados de las urnas? Veremos. El debate es interminable pero la verdad la conoceremos el próximo 13 de agosto.

Si abrimos el foco aparece un panorama general muy favorable para Juntos por el Cambio. Todavía falta mucho, pero el clima y los resultados que se conocieron hasta ahora en los distintos distritos, preocupa muchísimo a Cristina y a su candidato Sergio Massa. La Ciudad Autónoma, Mendoza, Corrientes y Jujuy están en manos de Juntos por el Cambio. Y el bloque no peronista se podría completar con San Juan, San Luis, Chaco, Neuquén, Entre Ríos, Chubut, e incluso los bastiones cristinistas de Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, están en la mira de la oposición y podrían cambiar de color partidario.

El próximo presidente, cualquiera sea, no tendrá mayoría en el Senado de la Nación y eso obligará a la búsqueda de consensos para aprobar las leyes para las reformas profundas que se necesitan. En diputados, si parece conformarse una relación de fuerzas favorable a la actual oposición y tal vez futuro gobierno de Juntos por el Cambio.

Solo queda repetir una y otra vez que el voto en blanco o el ausentismo, como ocurrió en Rosario, es una debilidad democrática. Es el único momento en el que hay absoluta igualdad porque todos valemos uno y es una pena que los ciudadanos no participen de la construcción del futuro. Aunque no haya candidatos que los enamoren, siempre se puede votar en contra de quien consideran que más daño le hizo a la Argentina. La democracia solo se mejora con más democracia. No ir a votar es apoyar indirectamente lo que estamos viviendo y sufriendo. Es como si estuvieran conformes con lo que pasa. Los pueblos son los que construyen su destino. Con sus votos y con más participación. Santa Fe es un ejemplo de lo que se puede cambiar y la única forma democrática de hacerlo. La hecatombe peronista es un hito histórico y lo hicieron los ciudadanos yendo a votar. No fue magia. (Fuente Radio Mitre Bs. As.)