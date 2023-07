Pullaro mantiene operativo de seducción sobre Losada

Por Santiago Pérez Chiconi



El candidato a gobernador de Santa Fe por Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro volvió ayer a tender puentes con su rival interna Carolina Losada para afrontar la campaña para las elecciones generales de septiembre, luego de su arrasador triunfo en las PASO de este domingo.

"Me honraría que Carolina Losada haga campaña con nosotros", sostuvo el dirigente radical en declaraciones radiales, luego de la virulenta campaña que protagonizó con la senadora nacional, en la que ambos cruzaron duras acusaciones.

Losada llegó a acusar a Pullaro de tener vínculos con policías denunciados por narcotráfico, una de las principales problemáticas de la provincia, especialmente en la ciudad de Rosario.

De esa forma, insistió con lo que había manifestado en la misma noche del domingo tras confirmarse su triunfo en la primaria, es decir dejar atrás las agresiones previas y enfocarse en las elecciones generales en las que enfrentará al senador nacional peronista Marcelo Lewandowski para convertirse en el sucesor de Omar Perotti.

"El llamado que me hizo Carolina Losada para reconocer la derrota fue tan importante que cerramos la persiana a todo lo que sucedió en la interna. Nuestro rival es Perotti, es el kirchnerismo", le dijo Pullaro a NA el domingo.

En ese marco, dirigentes del entorno de Pullaro comentaron a esta agencia que esta misma semana se van a contactar con los referentes de los demás partidos que integran la coalición Unidos Para Cambiar Santa Fe (nombre provincial de Juntos por el Cambio) para acordar detalles de la campaña conjunta que iniciarán de cara a septiembre.

Además, el ex ministro de Seguridad provincial deberá acercarse al actual intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien aspira a renovar su mandato y -tras haber hecho campaña con Losada- este domingo derrotó en las PASO a quien era el precandidato de Pullaro para el cargo, Miguel Ángel Tessandori.

"Nunca vimos un escenario negativo en esta elección. Tuvimos un discurso muy claro", destacó este lunes Pullaro. "Contar cuál era nuestro programa de gobierno, eso fue lo que se impuso sobre el marketing y el eslogan. Sentimos que la sociedad está cansada del marketing y el eslogan, querían ideas claras", cerró el ganador de las PASO.



JAVKIN: "LA PROVINCIA Y EL

PAÍS TIENEN QUE CAMBIAR"

El intendente de Rosario y candidato a renovar el mandato, Pablo Javkin, afirmó que el triunfo de Juntos por el Cambio en Santa Fe "fue muy importante porque tienen que cambiar la provincia y el país". "Se agradeció (el respaldo en las urnas), porque hemos pasado tiempos muy duros. En estos años hemos enfrentado cosas inimaginables y pudimos enfrentarlas, superarlas, iniciar una segunda etapa de la gestión con todo lo que queríamos hacer", sostuvo el dirigente de origen radical.

En diálogo con El Tres TV, el mandatario local analizó los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Santa Fe y remarcó que la victoria de Unidos para Cambiar Santa Fe " fue muy importante, porque tienen que cambiar la provincia y el país".

"La provincia entera y sobre todo Rosario dieron una señal muy fuerte en ese sentido, porque muchas de las cosas que padecemos tienen que ver con los modelos que gobiernan la provincia y la Argentina. El triunfo fue muy contundente", destacó.

Sobre su triunfo en la interna del oficialismo distrital, Javkin afirmó: "Los rosarinos nos han reconocido el trabajo y lo que sigue es seguir trabajando. En la política hay que ser humilde y trabajar".

El intendente de Rosario se comprometió a "acompañar" al candidato a gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro: "Hizo una gran elección y tiene que ser el próximo gobernador". "Tenemos una gran oportunidad y vamos a trabajar juntos. Ha quedado claro que el esfuerzo y el trabajo se premian más que un grito o un insulto", añadió. Finalmente, Javkin consideró que se necesita "ir por la autonomía de Rosario". (NA)