La BBC asegura que tiene una grabación con la voz del grafitero anónimo, Banksy

Un podcast de la BBC afirma haber desenterrado la voz de Banksy de una entrevista de radio en los EE. UU. hace unos 18 años, en la que se jacta de lo "divertido" que es exhibir ilegalmente su trabajo en galerías famosas de todo el mundo.

El fragmento está tomado del programa de noticias All Things Considered en National Public Radio (NPR) en marzo de 2005, solo unos días después de que el artista callejero colgara su obra dentro del Met en Nueva York.

La rara entrevista se escucha por primera vez en el Reino Unido en The Banksy Story de BBC Sounds, una serie de podcasts de diez episodios en Radio 4 que narra la vida y la carrera de uno de los artistas más famosos del siglo XXI.

El chat resurgido sigue a un intento de décadas de revelar la identidad del maestro del graffiti, que ha estado envuelta en misterio desde que apareció por primera vez a fines de la década de 1990.

Una investigación realizada por el Mail on Sunday en 2008 dijo que había identificado al enigma como Robin Gunningham, un ex alumno de escuela pública que creció en los suburbios de Bristol, pero esto nunca ha sido confirmado por el artista o su círculo íntimo.

"Suponemos que eres quien dices ser, pero ¿cómo podemos estar seguros?" pregunta el presentador de NPR, a lo que la persona que dice ser Banksy responde con un acento de Bristol: "Oh, no tienes ninguna garantía de eso".

En el chat de NPR, el presunto Banksy dice que se ve a sí mismo como un "pintor y decorador" y afirma que le gusta pegar su trabajo en las paredes de instituciones como el Louvre en París porque "no quieres quedarte atrapado en el la misma línea de trabajo durante toda tu vida, ¿verdad?".

El presentador pregunta cómo el presunto Banksy ingresa a las instituciones y cuelga su obra sin permiso. Y él responde que ha estado leyendo libros sobre Harry Houdini, y agrega: "Al igual que él, no entraré en detalles, pero tiene algunos buenos consejos para ofrecer a los artistas futuros, diría... Creo que es un testimonio del estado de ánimo en el que se encuentra la mayoría de la gente cuando está en un museo".

“La mayoría de la gente realmente no se da cuenta de las cosas y deja que el mundo siga su curso… Por ejemplo, en el Met, colgaron una pintura de Henri Matisse al revés durante 42 días, creo que fue, hasta que alguien les dijo que estaba al revés. Tenía como objetivo al menos 42 días, pero desafortunadamente no llegué tan lejos", explica el presunto Bansky.

Cuando se le pregunta si trabaja solo para colgar su trabajo sin permiso, responde: "Sí... no quieres involucrar a otras personas en eso. Pensé que algunos de ellos eran bastante buenos, por eso pensé, ya sabes, ponerlos en la galería, de lo contrario, simplemente se sentarían en casa y nadie los vería, ¿verdad? Si esperas a que la gente se aferre a lo que estás haciendo, estarás esperando para siempre, también podrías eliminar al intermediario e ir y meterlo tú mismo'. Cuando le dicen que lo que está haciendo es ilegal, el hombre responde que "eso es lo que lo hace divertido".



EL MISTERIO DE BANSKY

Durante sus primeros años, Banksy permaneció en el anonimato por temor a ser procesado por su arte callejero. Ahora, pinta de forma encubierta para proteger el aire de misterio y mantenerse fuera del foco de atención.

Su obra, que suele hacer fuertes declaraciones políticas, ha aparecido en todo el mundo y se ha vendido por millones en subastas.

El mes pasado se inauguró en Glasgow una nueva exposición que muestra las obras de Banksy, en lo que es su primera exposición oficial en 14 años. La muestra Cut & Run, en la Galería de Arte Moderno de Glasgow (GoMA), es la primera exposición autorizada oficialmente por el escurridizo artista callejero en más de una década.

La exposición cubre 25 años de la carrera de Banksy y presenta una selección de las plantillas del artista por primera vez. El espectáculo también exhibe una variedad de artefactos recopilados a lo largo de la carrera de Banksy, incluido el baño del propio artista. NA