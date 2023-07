Putin afirmó que no lograron romper las defensas de Rusia

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la contraofensiva ucraniana para recuperar territorio "no está teniendo éxito" y que los intentos de romper las defensas rusas han fracasado.

Putin hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a la televisión estatal, de la que se publicaron extractos el pasado domingo.

"Todos los intentos del enemigo de romper nuestras defensas no han tenido éxito en toda la ofensiva", remarcó Putin.

El presidente ruso consideró que la situación era "positiva" para las fuerzas de su país desplegadas en el frente ucraniano.

"Nuestras tropas están actuando de forma heroica y de manera inesperada para el adversario, están incluso pasando a la ofensiva en ciertos sectores y capturando posiciones más ventajosas", aseguró.

Ucrania lanzó su contraofensiva el pasado mes, tras acumular ingente material armamentístico de Occidente y reforzar sus capacidades de ataque.

Sin embargo, el pasado viernes el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrii Yermak, reconoció que la operación no estaba yendo "tan rápido".

El pasado domingo, el Estado Mayor ucraniano afirmó que había operaciones ofensivas en curso en dirección de Melitópol y Berdiansk, dos ciudades ocupadas por Rusia en el sur de Ucrania.

Por otra parte, Putin advirtió que Rusia tiene "reservas suficientes" de bombas de racimo y que Moscú se reserva el derecho de utilizarlas en caso de que Ucrania decida emplear esta munición contra las fuerzas rusas.

"Por supuesto, si las bombas de racimo se usan contra nosotros, nos reservamos el derecho a emprender acciones recíprocas", aseguró el mandatario ruso.

Vale la pena recordar que Ucrania recibió recientemente bombas de racimo por parte de los Estados Unidos. Se trata de una munición destructiva que está prohibida en más de 100 países.