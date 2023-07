Sensaciones y sentimientos

ROBERTO CANTORAL DETUVO EL TIEMPO





Por Hugo Borgna

Como si fuera un estigma, los compositores que no tienen capacidad para el canto deben soportar la poco deseable carga del desconocimiento como artistas, por parte de la gran mayoría de escuchadores entusiastas de música: por más que sea meritorio -y mucho- componer belleza musical, los cantores, por ese solo hecho, son los preferidos en primera instancia.

Algunos que intentaron cantar sus logrados temas se encontraron con que debieron aceptar que los coralmente dotados hicieran mejores versiones que ellos, los padres. Así sucedió con nuestro Roberto Livi, dueño de una voz de poca sonoridad, aunque con matices. Lanzó su “Teresa”, una balada con buen ritmo cantable, y luego la canción que lo hizo popular, “Si esta calle fuese mía”, tomada por la Asociación Amigos de calle San Martín, de Santa Fe, para promocionar esa vía caminable. Después de eso, no volvió a grabar con su voz, solo hasta muchos años después; en los finales de los años 60, lo hizo con “Marinero, marinero”, un registro bien “bolichero”, que le dio una buena aceptación, pero solo por un breve período.

Después, el gran éxito como compositor: consagrados cantores le solicitaban composiciones, y surgieron de ellas éxitos mundiales. Pero su propio canto no volvió al ámbito selecto del disco.

Roberto Cantoral, mexicano, fue también autor prolífico y su triunfo fue rotundo. Las líneas de sus boleros se hicieron tan populares que el público, en situaciones románticas como la de su autoría, repetían ese desesperado ruego.

“Reloj no marques las horas / porque voy a enloquecer / ella se irá para siempre / cuando amanezca otra vez”

Roberto Antonio Cantoral García nació el 7 de junio de 1935 en Ciudad Madero, de México. Se casó y tuvo 4 hijos, fue compositor desde 1950 -a sus 15 años- y, por supuesto, intentó también la vía del canto. Junto a su hermano Antonio, formaron el dúo Hermanos Cantoral. Mas tarde dieron forma al trío Los Tres Caballeros, con repercusión en su país natal concretando incursiones en Estados Unidos, Japón y en nuestra tierra.

“Nomás nos queda esta noche / para vivir nuestro amor / y su tic tac me recuerda / mi irremediable dolor”

Entre sus grandes éxitos cantados por reconocidos intérpretes internacionales figuran canciones y boleros como “Regálame esta noche”, “El triste”, “Noche no te vayas”, “Yo lo comprendo”, “La barca” y, naturalmente, la que lo llevó a la cima.

“Reloj detén tu camino / porque mi vida se apaga / ella es la estrella que alumbra mi ser / yo sin su amor no soy nada”.

El arte, especialmente el de la música, premia no solo a los dotados y en especial lo hace con los que aportan dedicación y trabajo.

El sonoro apellido “Cantoral”, si bien no hizo posible que su voz lo haga reconocible en el ambiente de la música internacional, sí hizo realidad el sueño de tantas personas, amigos o seguidores de la música -o solo habitantes sensibles de la vida-, le dio popularidad.

“Detén el tiempo en tus manos / haz esta noche perpetua / para que nunca se vaya de mí / para que nunca amanezca”

La historia oficial de su vida dice que culminó en 2010, pero Roberto Cantoral detuvo el tiempo.

“El reloj” sigue siendo un momento histórico en la esquina de las sensaciones y el canto.

Es, simple y rotundamente, el instrumento indomable que señala el tiempo, el canto perenne con dolor y esperanza. El tiempo identificado en la música como el de “El reloj”.