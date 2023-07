Viotti y Castellano polarizaron la elección para la Intendencia

De los cinco precandidatos a intendente de Rafaela que compitieron en las elecciones primarias de este domingo, solo dos avanzaron para participar en las generales del 10 de septiembre, el radical Leonardo Viotti y el peronista Luis Castellano, quienes definirán mano a mano quien se hará cargo del Departamento Ejecutivo Municipal a partir del 10 de diciembre.

Ceferino Mondino quedó en el camino al perder en la interna ante Viotti en tanto que el libertario Raúl Lalo Bonino y la precandidata de Inspirar también cercana a los libertarios, Mónica Schmutzler, no lograron el piso de los votos necesarios para quedarse en la boleta única de la categoría en septiembre.

Pero la primera lectura de estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de Rafaela reside en la amplia diferencia en el caudal de votos entre el oficialismo y la oposición, que quedó en inmejorable posición de cara a los comicios generales. De todos modos, como dijo Castellano ahora comienza otra elección.

Viotti obtuvo este domingo 21.839 votos, el 90,28 por ciento de su espacio "Unidos para Cambiar Santa Fe", mientras que su adversario, Cefe Mondino, quedó muy lejos con 2.352 sufragios (9,72%) escrutadas el 99,58% de las 237 mesas dispuestas en Rafaela.

Por su parte, Castellano cosechó 16.187 votos en el frente "Juntos Avancemos", donde no tenía internas, lo que explica las caras largas que se observan en la sede del PJ rafaelino que funciona sobre Bv. Lehmann casi Alem.

El ex concejal macrista por ocho años y precandidato por Unite, Raúl Lalo Bonino fue la primera víctima de la polarización, al obtener 3.156 sufragios. A pesar de su incendiario discurso de las últimas semanas contra la "casta política rafaelina", no logró destacarse en las urnas.

En tanto, la Dra. Schmutzler consiguió 3.387 votos como precandidata del partido Inspirar dentro del frente provincial Viva la Libertad. Si bien se trata de un espacio impulsado por el diputado rafaelino, Juan Argañaraz, la única candidata mujer a la Intendencia no logró superar el piso. Aquí el desempeño más destacado estuvo a cargo de los Bodoira, ya que el padre Edelvino avanzaría a nivel provincial en la categoría de gobernador y el hijo, Delvis, está en carrera para disputar una banca en el Concejo Municipal.

Tras los resultados de este domingo, Viotti admitió que esperaba una elección más equilibrada entre oficialismo y oposición, por lo que no ocultó su sorpresa por la ventaja que obtuvo sobre el intendente Castellano, quien lleva casi 12 años en el cargo en forma consecutiva.

En la otra vereda, Castellano afirmó que ahora “empieza otra campaña en donde hay que mostrar hechos, futuro, equipo y proyectos" por lo que deberá reaccionar rápido desde este lunes para acortar las distancias, ya que Viotti obtuvo 5.600 votos más. Pero si se suman los sufragios de los frentes electorales, "Unidos" cerró una diferencia de 8.000 sufragios por sobre "Juntos".

Por el lado de Viotti, ahora quedará cerrar un acuerdo con Mondino más allá de que protagonizaron una campaña sin agresiones en el plano local, a diferencia de sus referentes a nivel provincial, Carolina Losada y Maxi Pullaro, quien finalmente se quedó con la candidatura a gobernador con una victoria por amplio margen.

En este sentido, Viotti necesitará del acuerdo con Mondino y su espacio para mejorar sus posibilidades en septiembre, pues sabe que Castellano no se quedará de manos cruzadas: ahora quedan "libres" los votos de Schmutzler y de Bonino, que en conjunto suman 6.500 voluntades.

Otro aspecto a trabajar se vincula a la participación de los votantes, que giró en torno al 65 por ciento en estas primarias. En este caso, en las generales suele aumentar el nivel de asistencia de los ciudadanos a las urnas por lo que será otra materia a trabajar en la próxima campaña tanto por parte de Viotti como de Castellano.

Ahora bien, ¿cuál es la lectura del resultado de estas primarias en la categoría de intendente? Más puntualmente, ¿por qué Viotti fue el más votado y Castellano quedó a una distancia considerable? ¿Será que los rafaelinos realmente apuestan a un cambio como lo hicieron los santafesinos en estas PASO? ¿Hay inconformidad con la gestión de Castellano o incide la coyuntura nacional de crisis por inflación y la provincial por la inseguridad?

Este domingo, el canal Somos Rafaela entrevistó a numerosos votantes y en todos los casos dijeron haber sido ellos o un familiar víctimas de la inseguridad. Aquí hay una razón del resultado de este domingo.