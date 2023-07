Ahora empieza otra elección, según Perotti y Lewandowski

El peronismo santafesino eligió ver el resultado adverso del domingo en las PASO santafesinas como el vaso medio lleno poniendo el foco en que los cargos se elegirán en las elecciones generales del 10 de septiembre y que por tanto aún hay vida y una campaña más por delante.

En esta línea argumental, el postulante a gobernador del peronismo Marcelo Lewandowski celebró haber sido el precandidato más votado de su espacio y dijo que a partir de ahora "empieza otra campaña" de cara a las generales del 10 de septiembre, en las que tendrá una complicada parada para poder revertir la amplia diferencia que le sacó Juntos por el Cambio en estas PASO.

"Hemos logrado una amplia diferencia y nos coronamos como los que vamos a representar al frente en las próximas elecciones de septiembre", expresó el senador nacional, sin referirse a que, en la sumatoria, su frente fue aventajado con contundencia por el espacio opositor que tendrá como candidato a Maximiliano Pullaro.

"Aquí empieza otra campaña. La ciudadanía ha elegido a Maxi Pullaro, por un lado, y a nosotros, por el otro. Vamos a sumar a todo nuestro espacio y a otros espacios políticos que apuestan por nosotros, para estar en la Casa Gris de Santa Fe a partir de diciembre", remarcó el ex periodista en su búnker en un hotel de Rosario sin hacer hincapié en la amplia diferencia entre los votos obtenidos por los candidatos de "Unidos para Cambiar Santa Fe" y "Juntos Avancemos".

Por último, Lewandowski saludó a sus rivales dentro de la interna oficialista: "Quiero enviar un gran abrazo a Leandro Busatto, Marcos Cleri y a Eduardo Toniolli por haber acompañado en este proceso. Fue una campaña civilizada, donde siempre propusimos y hablamos de ideas".

La diferencia entre los dos frentes fue tan contundente que Lewandowski, como ganador de su interna, obtenía menos votos (270 mil) que Carolina Losada (325 mil), quien perdió la suya frente a Pullaro.

El rafaelino Omar Perotti, quien votó ayer en la Escuela Alberdi de esta ciudad y por la tarde noche se trasladó a la ciudad de Santa Fe para seguir las alternativas del escrutinio desde Casa de Gobierno, enfrentó a los periodistas para compartir su propia interpretación de los resultados de las PASO.

En declaraciones formuladas en Casa de Gobierno, el mandatario remarcó que las elecciones primarias se efectuaron “con absoluta normalidad en toda la Provincia” y consideró “un nivel de participación que estará cercano al 64% según las proyecciones que más o menos se estilan. Cifra que supera las paso del 2021 y que está por debajo de la de 2019. Pero no es ninguna cosa alejada a lo que ha sido la participación en elecciones PASO”.

“Los santafesinos sabemos bien que aquí empieza otra elección. Sabemos que aquí hubo dentro de distintos frentes intensidades muy distintas en las campañas electorales, que hicieron que a los que llamaron más la atención se dirigiese mayor nivel de atención. Pero bueno, eso ahora termina y empieza una configuración diferente. Hay muchos votantes que no participan en las PASO porque no quieren verse obligados a elegir en la interna de los partidos, pero que ahora con los candidatos definidos tendrán otra actitud, de menos apatía o lejanía”, sostuvo Perotti al evaluar los resultados y evitando reconocer una derrota "aplastante" tal como la presentaron los medios nacionales.

Según Perotti, “la gente ha ordenado la figura en cada uno de los frentes y aquí ahora empieza una elección nueva, porque en esos frentes no se da una suma automática, como cuando teníamos la ley de Lemas. Si fuese así ya tendríamos una elección terminada. Pero con estos resultados eso no se da: empieza otra etapa, y sin duda una configuración distinta de lo que ha sido esta PASO como campaña”.

Finalmente, el gobernador descartó que su gestión sea responsable de la derrota del peronismo santafesino en estas elecciones primarias. “Si yo hubiese participado para ser reelecto en el mismo cargo sí, eso sería un plebiscito, si la gente querría que siguiera o no. Pero cuando se participa en otra categoría no corresponde esa lectura. Eso no quiere decir que uno no tome nota, y no incorpore ese mensaje. Porque mañana, después de una instancia electoral, hay que seguir gobernando. Y trabajar como hago todos los días”, expresó.