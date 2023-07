Pullaro aseguró que siente que se "viene el cambio" a la Provincia

Apoyado en el aparato radical que tiene peso en el interior de la provincia, el ex ministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro quedó a un paso de ser el sucesor de Omar Perotti y desbancar así al peronismo de la Gobernación del tercer distrito en importancia electoral del país.

El dirigente, quien tiene al senador nacional radical Martín Lousteau como jefe político directo y cuenta con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, afrontará con todas las de ganar las elecciones generales del 10 de septiembre: su rival más próximo será el peronista Marcelo Lewandowski, quien en estas PASO fue superado en votos incluso por la perdedora en JxC, Carolina Losada.

De 48 años y nacido en Hughes, un pequeño pueblo del sur de Santa Fe, Pullaro es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Dirigente de la UCR, en 2015 fue designado por el entonces gobernador socialista Miguel Lifschitz como ministro de Seguridad, un área muy sensible en la provincia por el accionar del narcotráfico, especialmente en la ciudad de Rosario.

Durante la campaña para estas PASO, Pullaro fue acusado por Losada de tener vínculos con policías denunciados por narcotráfico, lo que significó el punto más álgido de la dura disputa interna que mantuvo con su rival, aunque con "el diario del lunes" parece no haber afectado su rendimiento electoral.

Ahora todo eso busca dejarlo atrás para afrontar ahora la campaña para las generales: "El llamado que me hizo Carolina Losada para reconocer la derrota fue tan importante que cerramos la persiana a todo lo que sucedió en la interna. Nuestro rival es Perotti, es el kirchnerismo", le dijo Pullaro a NA poco después de celebrar sobre el escenario de su búnker.

"Santa Fe tiene problemas serios, como la inseguridad, la violencia. La gente nos necesita a todos juntos trabajando para resolverlo, no nos vamos a quedar en una pelea interna", agregó el postulante opositor, con la mira puesta en la Gobernación.

Leídos en clave nacional, estos comicios de Santa Fe significaron una victoria para Horacio Rodríguez Larreta en la interna de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio que dirimirá con Patricia Bullrich, quien apoyaba a Losada, en las PASO del 13 de agosto.

"Para nosotros es muy importante esta elección", sostuvo Pullaro en su búnker de campaña ubicado en el hotel Ariston del centro de la ciudad de Rosario y festejó allí con Rodríguez Larreta; con su jefe político directo, el senador nacional Martín Lousteau; el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Gerardo Morales; y otros referentes del espacio.

Pullaro aseguró que siente que "viene el cambio" a la provincia, luego de imponerse en las PASO, y agregó: "Parece no detenerse en ningún punto en nuestro país y claramente también se vio en Santa Fe con una clara tendencia al triunfo para Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos por el Cambio".

"Nos llamaron desde los diferentes bunkers de Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos por el Cambio para felicitarnos por el triunfo, que es un hecho", fueron las primeras palabras del ex ministro de Seguridad provincial. Abajo del escenario, dirigentes y militantes gritaban "Borombombóm, Maxi Pullaro gobernador".

El ex ministro de Seguridad provincial, quien para ganar se apoyó en el aparato radical, se refirió a la tensa campaña con agresiones cruzadas con Losada y buscó dejar en el pasado esa situación. "Destaco el gesto de grandeza de Carolina Losada, que me haya llamado, ella no tenía mi teléfono... Fue una interna dura para todos", sostuvo el gran protagonista de la jornada electoral, quien garantizó que va a trabajar junto a su competidora interna de cara a las generales de septiembre.

A 15 cuadras de allí y cuando el escrutinio provisorio llegaba apenas al 12% de las mesas de toda la provincia, Carolina Losada admitió su derrota en la interna del espacio opositor frente a Pullaro y sostuvo que "lo importante" es que esa fuerza "le ganó al peronismo" en la sumatoria de los votos.

La senadora nacional de la UCR estuvo en su comando de campaña -montado en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario- junto a su compañero de fórmula, el diputado nacional del PRO Federico Angelini: Patricia Bullrich había viajado a Rosario, pero no se presentó en el búnker.

"Acepto las buenas y las malas. Lo importante es que ganó Juntos por el Cambio. Es importante que al peronismo le fue mal. Ya hablé con Maximiliano Pullaro, reconocí su triunfo y lo felicité", dijo la ex periodista.



LARRETA

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que el triunfo del postulante a gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en la interna opositora fue producto del "trabajo y la trayectoria" del dirigente radical. "Unidad es el valor que tenemos que tener de acá en delante. Este es el triunfo del trabajo, la experiencia y la trayectoria. Lo demostró cuando estuvo a cargo de la seguridad en la provincia. Como dijo Gerardo (Morales), resultados: bajaron los crímenes a la mitad. Unos años después, cuando se fue, volvieron a duplicarse. Eso es lo que la Argentina necesita, resultados", subrayó el jefe de Gobierno porteño.

En esa línea, y en un intento por nacionalizar la victoria del ex ministro de Seguridad santafesino, el referente del PRO envió un mensaje a su rival en la interna nacional de JxC, Patricia Bullrich, de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.

"Este también es un triunfo de la amplitud. Es una muestra de cómo sumando le vamos a ganar al kirchnerismo: como hicimos en San Luis y San Juan. También es un triunfo de una campaña con propuestas y esperanza", argumentó Rodríguez Larreta.

Bullrich felicitó a Pullaro y destacó el triunfo opositor. "Logramos una victoria histórica de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Esto ratifica que el cambio que piden los argentinos viene de la mano de nuestra fuerza. Felicito a @maxipullaro por su triunfo. Contará con mi apoyo y el de todo mi equipo. Santa Fe merece vivir en paz y en orden", escribió la ex ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.