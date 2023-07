Perotti, el precandidato más votado en diputados

Cerca de la medianoche el escrutinio provisorio de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de la provincia de Santa Fe mostraba al actual gobernador Omar Perotti como el precandidato a diputado como el más votado: 146.016 sufragios. De esta manera, el rafaelino lideraba la interna del peronismo; luego aparecía Alejandra Rodenas con 26.143 sufragios y en tercera ubicación Lucila De Ponti con 17.637. Perotti, inhabilitado para ir por la reelección, aspira a llegar a la Cámara de Diputados de la provincia. El mandatario encabezó una de las listas a la Cámara baja del frente Juntos Avancemos y se impuso con comodidad ante sus rivales de interna. Pero pese a ser el candidato más votado de las Paso, el frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe superaba al oficialismo de la mano de José Corral.En la interna de Juntos por el Cambio (Unidos para Cambiar Santa Fe), José Corral sumaba 92.291 votos; luego se ubicaba Clara García con 69.149 y en tercer lugar Dioniso Scarpin con 63958 sufragios. El ex gobernador Antonio Bonfatti acumulaba al momento 53.247 votos. Desde el espacio Unite, Amalia Granata era otra de las precandidatas más votadas: con 92.002. En tanto que Ruben Giustiniani alcanzaba los 19.566.De esta manera, el rafaelino buscará seguir el camino de los ex gobernador Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, quien ante la imposibilidad de ser reelegidos apostaron por ejercer el poder político desde la Presidencia de la Cámara de Diputados.Si bien el gobernador se impuso con amplio margen en su interna y fue el candidato más votado de las Paso, al igual que sucedió en el resto de las categorías, Unidos para Cambiar Santa Fe cosechaba una mayor cantidad de votos en la totalidad.Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) santafesinas evidenciaron un claro escenario de polarización entre la oposición, aliada bajo el frente de frentes, y el peronismo. Las internas son un primer paso que en principio no debería ser difícil de pasar para el rafaelino, que se referencia con la candidatura a gobernador de Marcelo Lewandowski. Otras cabezas de listas del oficialismo son Rodenas (del sector de Marcos Cleri), Norma López (Leandro Busatto) y Lucila de Ponti (Eduardo Toniolli). Igualmente, la carrera a la Cámara de Diputados será disputada hasta el final, ya que cuenta con figuras de renombre, como la del propio gobernador de la provincia. Para esta elección la Cámara pone en juego la totalidad de sus bancas (50). La fuerza ganadora contará con 28 escaños, mientras que las bancas restantes se distribuirán por porcentaje de votos.