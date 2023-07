Senadores: amplia victoria de Alcides Calvo en el PJ

Alcides Calvo confirmó que es inoxidable en términos electorales al obtener 32.041 votos en la categoría de senador provincial por el departamento Castellanos en las PASO realizadas este domingo, por lo que se adjudicó junto a su compañera de fórmula, Bárbara Chivallero, la posibilidad de encabezar la lista del frente "Juntos Avancemos" en las generales del 10 de septiembre.Por el lado de Unidos para Cambiar Santa Fe, la sunchalense Carolina Giusti finalmente se quedó con la victoria al reunir 13.032 sufragios, lo que representa el 39.69% del total del frente. En segundo lugar, quedó el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, quien cosechó 11.349 votos (34.57%) y completó el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort, con 8.452 (25.74%).Calvo se quedó con el 91.61% de los votos en el frente "Juntos Avancemos" que agrupa al peronismo y aliados. En esta interna, el resto quedó muy retrasado: Francisco Barredo logró 998 votos (2.85%), Natalia Geder 977 (2.79%) y Damián Franco 959 (2.74%).Así el total de votos de "Juntos Avancemos" ascendió a 34.975 mientras que "Unidos para Cambiar Santa Fe" reunió 32.833. Si cada frente electoral conserva esa cantidad de votos, podría anticiparse una reñida elección en las generales de septiembre.En la categoría de senador también tuvo una destacada actuación electoral Carlos Padilla, del Partido Inspirar, que consiguió 5.408 votos, en tanto que Gonzalo Mondino, de Coalición Cívica, cosechó 3.165. Más atrás Cristian Clausen, de Escucharte, obtuvo 850 sufragios, Miriam Buracco (Primero Santa Fe) 794; Jesica Rivero (Partido Moderado) 646 mientras que la interna de la izquierda decantó en favor de Melina Allassia, con 442 votos, sobre César Roldan (433).Con los primeros resultados en mano, Alcides Calvo, quien cumple ya 22 años ininterrumpidos en el cargo, satisfecho por el resultado obtenido en la interna, dialogó con Diario LA OPINION y dijo: “Fue una jornada realmente muy democrática, con los niveles de participación muy parecidos a Rafaela en todo el departamento Castellanos, sin ningún tipo de inconvenientes. Estamos viendo el escrutinio definitivo, no solo para lo que es la ciudad de Rafaela sino para cada uno de los departamentos. Estoy muy agradecido por toda la gente que está trabajando. Esto es lo que ordena, se comienza a trabajar a partir de mañana con algunos resultados que también a nosotros nos asombran, algunas comunas que prácticamente esto era como una encuesta. Realmente con resultados que son todavía muy parciales, es muy lento lo que se está escrutando. Creo que hay una gran lección del actual gobernador y primer diputado provincial, de la misma manera que en los primeros datos del escrutinio. Estamos muy contentos y a partir de mañana, este gran equipo comienza a trabajar con el nuevo ordenamiento y no tenemos dudas de que el 10 de septiembre vamos a tener resultados sumamente favorables”.También hablo Bárbara Chivallero, compañera de fórmula como senadora suplente y expresó: "Gracias a todo el equipo, no solo de gestión, sino también al equipo de campaña y a toda la gente que se sumó, no solo de Rafaela sino también del departamento que allí también hay mucha gente. A partir de mañana empieza otro desafío, otra campaña donde claramente tenemos el equipo para poder seguir trabajando y transformando la ciudad y el departamento, con más ganas que nunca. Tenemos muchos proyectos por delante y además, tenemos hechos".PROFETAS EN SU PROPIA TIERRA¿Cómo les fue a los principales candidatos de la categoría senador en sus localidades?En Rafaela, Calvo jugó de local al lograr 17.131 votos, Ambort quedó en el segundo puesto con 6204, Giusti muy cerca con 6.088 y Aira más atrás con 4.813.En Sunchales, Giusti se impuso con 4.712 sufragios, dejando a Calvo segundo con 3.631, a Aira con 573 y a Ambort con 400.En San Vicente ganó el local, Aira con 1.603 votos, Calvo 1.118, Giusti 63 y Ambort 37. En Susana, también hubo triunfo del local ya que Ambort reunió 509 sufragios, Calvo 169, Aira 88 y Giusti 60.