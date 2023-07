"Esta elección nos sorprendió para bien y ahora este triunfo se tiene que consolidar"

En el bunker radical de JXC todo era algarabía este domingo. Es que Leo Viotti obtuvo un contundente triunfo en las primarias en la interna ante Ceferino Mondino y también ante su mayor competidor, Luis Castellano, en la lucha por quedarse con el nuevo cargo en la intendencia local. Teniendo en cuenta las primeras tendencias oficiales, Viotti, muy feliz, expresó anoche ante la prensa que "queríamos esperar que los resultados avancen y no queríamos precipitarnos. La verdad que estamos muy contentos con el resultado de esta elección. Si bien el escrutinio va avanzando, son tendencias casi irreversibles. Hemos hecho una excelente elección y como equipo estamos muy contentos con la intendencia. En concejalía aún falta definirse y los resultados están muy finos, donde hay casi una paridad entre Germán Bottero, la lista oficial, y la de Lisandro Mársico. A nivel departamental, Carolina Giusti estaría ganando la interna y a nivel provincial, Maxi Pullaro es el claro ganador de esta elección, con lo cuál felicitaciones a todos de nuestra parte. Y en nombre del equipo, quiero decir que estamos muy contentos y orgullosos y el agradecimiento a todos los vecinos de Rafaela. Hoy -por ayer- realmente fue una fiesta, se vivió con tranquilidad y nosotros pasamos el día tranquilo, sabiendo que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hicimos todo nuestro esfuerzo y todo lo humanamente y profesionalmente posible para poder cosechar un muy buen resultado. No tenemos los números finales, pero con estas tendencias claramente nos posicionamos muy bien y en condiciones de llegar a septiembre para cambiar el signo político después de 32 años en la ciudad de Rafaela. Para nosotros es una gran alegría. Igual, quiero resaltar que no habríamos llegado donde llegamos sino fuera por el equipo que tenemos. Estamos acá gracias a un gran trabajo que venimos haciendo entre todos y gracias de nuevo a todos los vecinos por su apoyo, y la verdad que el resultado de esta elección nos ha sorprendido".Más allá de las buenas sensaciones que tenían para estas PASO, al preguntarle si esperaban esta diferencia Viotti sostuvo que "claramente no, pero siempre fuimos muy precavidos. Sabíamos que estábamos bien, en buen camino, pero a las encuestas hay que tomarlas siempre con pinzas, porque en los últimos años claramente han demostrado que no siempre dan en la tecla. Sabíamos que todos los días teníamos que doblegar nuestro esfuerzo y el equipo ha hecho un despliegue de mucho esfuerzo porque peleábamos contra un gobierno de 32 años y con una estructura que va más allá del municipio. Y gracias al esfuerzo de los vecinos lo hemos logrado. El resultado nos sorprendió para bien y ahora, a partir de este lunes, debemos seguir trabajando y esforzándonos, ya que es momento de redoblar los esfuerzos y debemos consolidar este triunfo. Este es el primer paso para lo que nos espera en septiembre"."Con Maxi vamos a charlar claramente en los próximos días. Estamos dentro de un frente y los votantes son quienes nos eligen y se deben respetar las reglas. Vamos a trabajar en conjunto de aquí en adelante, como corresponde, y también vamos a ampliar la participación a partidos y a personas de otros espacios políticos que tal vez ya no estén en camino. El esfuerzo de seguir sumando lo vamos a hacer más allá de que el resultado de este domingo es muy bueno para nosotros. Entendemos que es momento de abrirse, de seguir trabajando en conjunto y es la política que nosotros proponemos."la tendencia de esta elección claramente marca un camino hacia septiembre. Todos hemos jugado bien y creo que nadie ha regulado. Igual, la campaña no comienza este lunes, empezó hace mucho y esta tendencia es muy difícil que se pueda cambiar. Pero vamos a seguir trabajando, tal como lo venimos haciendo todos los días, y no nos vamos a confiar".Posteriormente, el concejal destacó que "también tenemos el gran desafío de estar atentos a lo que va a pasar en el municipio a partir de este lunes. Hace 32 años que viene gobernando el mismo espacio político. Estamos ganando esta elección y tenemos muchas chances de ganar la general y la vamos a ganar, estoy totalmente convencido de eso, con lo cuál lo que debemos hacer es tener mucho cuidado con lo que va a pasar en el municipio en estos días, todos, nosotros, la prensa, etc. Vamos a tener que juntarnos con Luis (por Castellano) en algún momento y establecer algunas reglas para evitar que se rompa la institucionalidad. Al municipio y a la institucionalidad hay que cuidarlas y lo tenemos que hacer entre todos, y respetar la decisión de los vecinos. No queremos encontrarnos con tierra arrasada cuando lleguemos y vamos a esperar de parte de Luis y su equipo una correcta compostura y vamos a poner a trabajar a nuestros equipos para evitar que pueda pasar algo que no corresponda".Sobre el secreto de este triunfo, si fue virtud de la oposición o el desgaste de 32 años del oficialismo, Viotti expuso que"nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo y es la primera vez que en una elección ejecutiva nos va de esta manera. Pero es la construcción de muchos años, desde antes que yo aparezca en la escena política. De a poco nos fuimos consolidando con otros espacios, entendimos que en la apertura y en el abrirnos íbamos a encontrar el camino y la gente lo tomó bien, con lo cuál es la construcción que se dio con el tiempo. La gente nos ve bien, sólidos y la gente votó eso. Por último le diría al vecino que me votó y al que no pensando en las generales que gracias a todos, porque hasta el que no nos votó siempre nos ha recibido bien. De nuestra parte, decirles que venimos a trabajar por la ciudad, a dar lo mejor por la ciudad y hace años que nos venimos preparando, porque tenemos equipo, proyectos y sabemos lo que hay que hacer. Vamos a ir a hablar con todos para pedirles que en la elección de septiembre nos apoyen, los que nos apoyaron en esta y también para los que no nos apoyaron, porque este triunfo se tiene que consolidar".BOTTERO Y MÁRSICOMientras tanto, al cierre de nuestra edición, todavía seguía siendo muy pareja la interna entre Germán Bottero y Lisandro Mársico disputándose el liderazgo del principal frente opositor con vistas al próximo Concejo rafaelino. "Los resultados de hoy -por ayer- frente al oficialismo, y después de tantos años, es realmente una sorpresa desde lo numérico para nosotros, una grata sorpresa. Es el momento de seguir trabajando y convocando a más gente, porque ahora sí la intendencia está un pasito más cerca", expresó Bottero muy entusiasmado con la prensa local. "Creo que todos los procesos cumplen un ciclo y 32 años es mucho. Pero eso no sería justo con nosotros por todo el trabajo que se hizo. Creo que Leo Viotti interpretó muy bien al electorado, le supo decir a los rafaelinos lo que estaban necesitando en estos momentos, habló de los temas justos, creo que lo conocen y saben de su compromiso y me parece que lo vieron más maduro y rodeado de un muy buen equipo. Todo esto sintetizó esta cantidad de votos importantes". En tanto, Mársico destacó que "la verdad es que parecería que estoy arriba, pero quiero ser muy cauto, ya que la elección es muy pero muy pareja. Me gustaría hacer esta entrevista con el resultado final, pero es una elección muy peleada. Al principio había una diferencia mayor, pero hasta el escrutinio definitivo esta elección no se va a definir. De todos modos, estamos muy contentos y felices con esta gran elección que estamos llevando a cabo". Sobre la diferencia que ha establecido Viotti en la intendencia, el edil del PDP agregó que "con respecto a Leo, había una sensación, en los distintos sectores sociales, de que había que cambiar el signo político, de poner a otra persona en la intendencia, que tenga muchas ganas de conducir esta ciudad. Y él mostró eso, y lo demostró hace 4 años atrás. Y ahora reafirma ese deseo y esas ganas y se presentía que la gente quería votar otra cosa que no fuera el justicialismo. Y lo de Pullaro ha sido una gran elección, donde recorrió la provincia, laburó y creo que va a ser el próximo gobernador, sin dudas, porque no creo que el peronismo, con los números que tiene, va a poder dar vuelta esta historia".