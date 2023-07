Castellano: "empieza otra campaña en donde hay que mostrar hechos, futuro, equipo y proyectos"

En el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, tras conocer los resultados oficiales de las elecciones con un 20% de las mesas escrutadas, los precandidatos de la lista Elijo Hacer del frente Juntos Hacemos dialogaron con la prensa. Alrededor de las 22:00, se acercaron al espacio del Partido Justicialista el actual intendente de Rafaela que aspira a ser reelecto, Luis Castellano; el precandidato a senador provincial, Alcides Calvo junto a la precandidata a senadora suplente, Bárbara Chivallero; y los precandidatos a concejales, Juan Senn y María Paz Caruso.

Durante la charla con los medios presentes, todos compartieron el agradecimiento por el equipo de trabajo. Además, insistieron en que a partir de hoy, comienza otra campaña.

Castellano agradeció "a todos los rafaelinos y rafaelinas que fueron a emitir su voto". Continuó diciendo que "el porcentaje de votación no fue tan alto, pero la verdad, para nosotros que la gente vaya a votar siempre es el fortalecimiento de nuestra democracia. La ciudad se ha expresado y eso para nosotros también tiene un valor".

El agradecimiento a su equipo fue precisamente por su doble labor, entra la campaña y la gestión: "Quiero hacer un agradecimiento enorme también al equipo maravilloso que viene trabajando en la gestión y en la campaña para doblegar los esfuerzos en dos temas, porque tenemos la obligación de gobernar y también de mostrarnos en la campaña".

"La gente habló, con el voto también expresó lo que piensa, y a nosotros eso nos ayuda, nos sirve, nos pone siempre la vara más alta en la ciudad para ir por más. Para nosotros, como han sido en muchas ocasiones las PASO nos ponen para doblegar esfuerzo en lo que viene", expresó Castellano.

Además, insistió en que "empieza claramente ahora otra campaña, en donde hay que mostrar hechos y mostrar futuro, equipo, proyectos, y eso es lo que vamos a hacer".

"Nuestro trabajo en esta ciudad que amamos tanto, que me ha dado y me da el orgullo de ser intendente, representa el amor que siento por la ciudad. Ese amor lo voy a traducir en esfuerzo, en trabajo, fortaleza y, fundamentalmente, en proyectos, porque nosotros estamos haciendo cosas, son las cosas que venimos mostrando, cada uno de los hechos que la gente ve y son los que queremos terminar hacia el futuro y los que queremos seguir proyectando", reforzó.

Para concluir, dijo: "Felicitamos a cada uno de los ganadores de las elecciones internas, de hecho, porque la gente ha establecido todo un proceso, vamos a ver seguramente menor cantidad de carteles, menor cantidad de candidatos y va a ser mucho más claro dónde está cada uno, y eso creo que va a facilitar la votación también para las elecciones generales".

Por su parte, Juan Senn, precandidato a Concejal, afirmó: "A partir de mañana arranca una nueva campaña. También aprovechamos a felicitar a cada uno de los ganadores y ganadoras de sus respectivas internas. En definitiva, de eso se tratan las PASO, de ordenar las listas de cara a las generales, donde también entendemos que a partir de mañana vamos a redoblar todos los esfuerzos para seguir trabajando por esta ciudad que tanto amamos y que tanto proyectamos hacia el futuro".

María Paz Caruso, agregó: "Junto a la lista que encabeza Juan Senn vamos a seguir trabajando por esta ciudad. Somos un equipo con experiencia y con muchas personas nuevas que tenemos proyectos".