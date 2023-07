Boca le ganó a Gimnasia en el Bosque

Boca venció por 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en su visita al estadio Juan Carmelo Zerillo, por la vigésimo quinta fecha del torneo, y sigue escalando posiciones en la Liga Profesional.

El equipo del entrenador Jorge Almirón se impuso con goles de Miguel Merentiel, Cristian Medina y Darío Benedetto para llevarse los tres puntos, mientras que Rodrigo Castillo descontó sobre el cierre.

Boca se puso en ventaja en un parejo primer tiempo con un tanto de Merentiel a los 39 minutos y sostuvo el triunfo parcial gracias a varias intervenciones del arquero Sergio Romero.

Ya en el complemento, si bien Gimnasia tuvo algunas situaciones de gol, el conjunto de Almirón fue más peligroso y estiró la ventaja con otro gol de Merentiel, pero la jugada fue invalidada por el VAR por una posición adelantada del delantero.

No obstante, a los 29 minutos, fue Medina el que se encargó de aumentar la ventaja, mientras que Benedetto, quien había ingresado a los 27 de la segunda etapa, anotó el tercero y Castillo descontó sobre el final.

Con este resultado, Boca alcanzó las 38 unidades y continúa en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, al tiempo que Gimnasia permanece vigésimo con 28.



OTROS RESULTADOS. Belgrano 0 - San Lorenzo 1 (31m Maroni), Lanús 2 (45m Belmonte y 64m Cambeses) - Banfield 2 (13m Sosa y 58m Insua), Central Córdoba 0- Independiente 1 (40m Martínez), Argentinos 1 (68m pena Avalos) - Colón 0.



HOY: 18.00hs Arsenal vs Instituto, 18hs Tigre vs Barracas Central, 20.30hs Newell's vs Atlético Tucumán



PRINCIPALES POSICIONES: River 57, puntos; Talleres 48; San Lorenzo 46; Lanús 42; Defensa y Justicia 41; Rosario Central 40; Estudiantes 39; Boca 38; Godoy Cruz 38.