Messi fue presentado en el Inter Miami

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue presentado oficialmente como jugador de Inter Miami, en un mega evento y remarcó que tiene "las ganas de siempre de ganar", así como también agradeció la bienvenida que le brindó la gente en el distrito estadounidense.

En la jornada titulada "La Revelación" en el DRV PNK Stadium, la casa del equipo de David Beckham en Fort Lauderdale, también fue presentado el español Sergio Busquets como su compañero.

A pesar de que el evento se retrasó por las fuertes tormentas que azotaron a Miami, el espectáculo finalmente se pudo llevar adelante sin complicaciones y el astro argentino recibió el cariño del público, que colmó el estadio para ver de cerca a su nueva estrella: la presentación fue hecha bajo el lema "Este es nuestro momento".

"Quiero darle gracias a la gente de Miami por el cariño. Estoy muy emocionado, muy feliz de estar en Miami. Quiero darle gracias a todos por el recibimiento, por el cariño, por hacernos sentir en casa tan rápido", comenzó el campeón del mundo en Qatar 2022.

En la misma línea, el rosarino agregó: "Para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo ganas de empezar a entrenar, competir. Vengo con las ganas que tuve siempre de ganar, de ayudar al club a que siga creciendo. Espero que durante todo este tiempo nos sigan acompañando. No tengo dudas, de que daremos el máximo para estar a la altura".

"Estoy muy feliz de haber elegido esta ciudad con mi familia, este proyecto. No tengo dudas de que la vamos a pasar muy bien", sentenció el capitán de la Selección argentina, quien firmó contrato por tres temporadas, aunque la última será opcional con el equipo de la MLS.

Por otra parte, previo a la aparición de Messi, los propietarios del Inter Miami se manifestaron ante el suceso histórico que vivió el fútbol de Estados Unidos. "Soñamos con traer a los mejores jugadores del mundo", lanzó el cubano- estadounidense Jorge Mas, quien aseguró que la lluvia "es agua bendita" y agregó: "Es el momento de cambiar el fútbol de este país".

Y cerró: "Con ustedes, el mejor número 10 del mundo, Lionel Messi".

Mientras que el histórico ex jugador del Manchester United y Real Madrid, ahora co-propietario del Inter Miami, David Beckham, saludó al público y declaró: "No puedo esperar por ver a Leo en el club".

Por último, también fue presentado el mediocampista español Sergio Busquets, quien fue compañero de Messi en Barcelona y volverá a compartir plantel en esta nueva aventura. "Gracias por venir. Estoy muy feliz de estar en Miami. Para mí es un placer ser parte del Inter Miami. Quiero agradecerle a todos por hacerlo posible. Estoy muy emocionado por empezar a entrenar y jugar con mis compañeros. Nos vemos pronto", acotó el futbolista que será otra de las figuras franquicia.