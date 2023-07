Atlético de Rafaela logró un triunfazo en su visita a Ferro

La fecha pasada, la derrota ante Riestra había producido una gran frustración en el mundo Atlético de Rafaela. Estaba obligado a dar muestras de una mejoría. Y lo hizo. Dio una muestra de carácter muy importante y ganó un encuentro clave ante Ferro Carril Oeste.

En Caballito, la ‘Crema’ se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Manuel Ignacio Lago, a los 39 minutos de la primera parte.

Merecida victoria para los dirigidos por Ezequiel Medrán, que fueron dominadores de las acciones y tuvieron las situaciones más claras. El local tuvo intenciones, pero sin la claridad que venía mostrando en presentaciones anteriores y prácticamente no inquietó a Marcos Peano.

De arranque, Atlético salió decidido a ir en busca del partido. En el primer tiempo tuvo las situaciones más claras y pudo concretar en la red una de las que tuvo.

A los 15 minutos, Ignacio Lago, tras una buena jugada personal de Valdivia, metió un centro atrás para la llegada de Fabricio Fontanini por el centro del área que remató como vino y su disparo se fue apenas arriba del travesaño. Minutos antes Bieler había tenido una similar pero definió de manera defectuosa.

La respuesta del local llegó a los 24 por intermedio de Hernán Grana, quien ingresó solo en el área y metió un remate cruzado que fue desviado de gran manera por Marcos Peano.

A los 36 el elenco rafaelino tuvo otra buena acción en ofensiva, con un remate de Portillo que contuvo el 1 de Ferro.

Dos minutos después llegaría el gol. La aparición de Fontanini para volver a meter el balón en el corazón del área, un centro defectuoso y la aparición de Nacho Lago, para de cabeza, meter el 1 a 0. Merecido.

En el complemento el trámite del juego fue prácticamente igual, con un Atlético ordenado y un planteo inteligente para soportar las embestidas de Oeste, y prácticamente no darle trabajo a Peano.

Incluso a los 20 Fúnez tuvo una muy clara como para liquidar la historia pero su remate cruzado se fue ancho.

El local, con más ganas que ideas claras, fue en busca del empate pero la ‘Crema’ se defendió bien.

Atlético de Rafaela festejó en Caballito, se recompuso de la dolorosa caída ante Riestra con signos claros de concentración, fútbol, precisión y orden. Es por acá...



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Estadio: Ricardo Etcheverry.

Árbitro: Franco Acita.

Asistentes: Mario Bardina y Luis Rotman.

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimerman.



Ferro Carril Oeste: 1-Luciano Jachfe; 4-Hernán Grana (c), 2-Nahuel Arena, 6-Pablo Alvarado y 3-Martín Rodríguez; 10-Martin Campos, 5-William Machado, 8-Cristian Erbes y 7-Pablo Palacio; 11-Alexander Díaz y 9-Jonathan Herrera. Suplentes: 12-Marcelo Miño, 13-Patricio Boolsen, 14-Lucas Faggioli, 17-Daniel Villalva, 18-Claudio Mosca. DT: Jorge Cordon.



Atlético de Rafaela: 1-Marcos Peano; 4-Matías Olguín, 2-Fabricio Fontanini (c), 6-Agustín Bravo y 3-Gabriel Risso Patrón; 8-Ayrton Portillo, 5-Matías Fissore, 10-Matías Valdivia e 7-Ignacio Lago; 11-Nazareno Fúnez y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Mayco Bergia, 13-Gastón Tellechea, 14-Federico Torres, 17-Thobias Arevalo,16-Nicolás Delgadillo, 15-Nicolás Varela y 20-Valentín Luciani. DT: Ezequiel Medrán.



Gol en el primer tiempo: 39m Manuel Ignacio Lago (AR).



Cambios ST: 17m 16-Gastón González x Erbes y 15-Kevin Vázquez x Machado (F), 25m 19-Gino Albertengo x Fúnez (AR), 29m 19-Walter Núñez x Campos (F), 38m 18-Nicolás Laméndola x Lago (AR), 39m 20-Nicolás Retamar x Díaz (F),



Amarillas: Nahuel Arena, Kevin Vázquez (F); Agustín Bravo, Matías Valdivia (AR).