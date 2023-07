El foco en el costo de las campañas en la Provincia

Por Luciana Geuna



Este domingo, hay PASO en Santa Fe. Tienen una intensidad dramática. Por todo lo que ya sabés:

- porque es la elección más fuerte en la previa a las PASO nacionales,

- porque Larreta y Bullrich jugaron a fondo,

- porque es una batalla en el tercer distrito electoral de la Argentina,

- pero, sobre todo, porque esa tierra está llena de sangre producto de una organización criminal de narcoviolencia totalmente fuera de control en su ciudad principal, Rosario.

Hay muchas preguntas sin respuesta sobre si existe un vínculo entre el dinero narco y la política. Elisa Carrió dijo esta semana, antes de descompensarse en una visita a la provincia, que “la campaña es pornográfica y la Justicia Electoral tiene que investigar de dónde sacaron el dinero”.

El dato que te voy a dar es alarmante: en Santa Fe no son públicos los aportes de campaña. Ni vos ni yo, ni un abogado que presente un pedido de acceso a la información pública, nadie, que no sea el cajón del Tribunal Electoral, tiene acceso al listado de personas y sociedades que financian -en blanco- a los candidatos que compiten.

Esto significa que la descomunal cantidad de dinero que cuesta la publicidad de los políticos en campaña no tiene ni un nombre y apellido detrás. Es el secreto, la oscuridad total. ¿Cómo podría alguien seguir la pista del financiamiento narco si no son públicos -como sí lo son en las elecciones nacionales- los aportes en blanco?

Si caminás ahora por las calles de Rosario, entenderías por qué se espantó Carrió. Un sinfín de gigantografías a una escala que tapa la ciudad entera. Eso, se sabe, cuesta millones y millones de pesos. Allá no hay ley de financiamiento y la única obligación de los partidos es presentar un papel con supuestos gastos y supuestos ingresos que nadie controla y que, insisto, la justicia electoral prohíbe hacerlos públicos porque la norma así lo permite.

Nueve veces llegó al Senado provincial un proyecto para hacer ley el acceso a la información pública. En Santa Fe, el Gobernador no puede ser reelegido por regla constitucional pero los senadores sí tienen reelección indefinida. Ahí se frena o muere la mayoría de los proyectos que buscan transparencia en la política. Ahí sigue votando leyes el senador Armando Traferri, un hombre clave en los vínculos oscuros entre mafia y política que fue investigado por sus vínculos con el juego ilegal y logró mantener sus fueros y seguir en su banca.

Mientras tanto, los jueces y fiscales que lo investigan viven un calvario. Ellos llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su último intento de retirarle los fueros para poder hacer lo que le toca a cualquier otro ciudadano, indagarlo cuando está acusado en un delito penal. (Fuente TN)