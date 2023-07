Principales precandidatos a gobernador de Santa Fe

Los santafesinos definirán hoy en las PASO los candidatos que finalmente competirán para la Gobernación, entre otros cargos provinciales, en los comicios generales del 10 de septiembre. Estos son los perfiles de los principales precandidatos que buscan suceder al actual mandatario provincial, el rafaelino Omar Perotti:

-Carolina Losada: La senadora, de 50 años, irrumpió en la política hace sólo dos años tras ejercer el periodismo y haberse iniciado en el modelaje. Trabajó años en el Grupo América, llegando a ser la conductora de América Noticias, el noticiero de la señal. También pasó por el canal deportivo ESPN y por Radio La Red. En 2021, al momento de que en Juntos por el Cambio le ofrecieran competir como primera candidata a senadora nacional por Santa Fe, Losada se desempeñaba como panelista en el programa nocturno que conducía su colega Baby Etchecopar.

Pese a recién haber ingresado a la política partidaria, Losada cobró notoriedad rápidamente en la Cámara alta, sobre todo por los contrapuntos que mantuvo con Cristina Kirchner, lo que le ayudó a levantar su perfil. Meses atrás fue noticia por haber iniciado una relación sentimental con el senador por Formosa de su mismo bloque Luis Naidenoff.

En el marco de la interna de JxC, la ex cronista viene cultivando una postura dura, similar a la de los "halcones" del espacio, lo que naturalmente la acercó a Patricia Bullrich, su referente a nivel nacional. Las principales críticas que recibe de sus adversarios políticos giran en torno a que no reside en la provincia, sino que lo hace en el Gran Buenos Aires.

-Maximiliano Pullaro: Nacido en Hughes, un pequeño pueblo del sur de Santa Fe, de 48 años, es licenciado en ciencia política por la Universidad Nacional de Rosario. Dirigente de la UCR, en 2015 fue designado por Miguel Lifschitz como ministro de Seguridad, un área muy sensible en la provincia por el accionar del narcotráfico, especialmente en la ciudad de Rosario. Su actual jefe político es el senador Martín Lousteau y, como el economista tiene un acuerdo político con Horacio Rodríguez Larreta, cuenta con el apoyo del alcalde porteño.

-Mónica Fein: La dirigente socialista, ex intendenta de Rosario y actual diputada nacional, desafía a Losada y Pullaro en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe (designación provincial de Juntos por el Cambio). De 66 años, en bioquímica de profesión.

El referente del socialismo Hermes Binner, por entonces intendente de la ciudad de Rosario, la convocó en 1997 como secretaria de Salud Pública, iniciando así su trayectoria en el ámbito político y luego integró también el Gabinete de Miguel Lifschitz en la Intendencia rosarina.

En 2007 fue elegida diputada nacional de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social y cuatro años después fue elegida como intendenta de Rosario, cargo que en 2015 renovó por un segundo mandato hasta 2019.

-Marcelo Lewandowski: Es el favorito a imponerse en la interna peronista tras llegar a un trabajoso acuerdo con el gobernador saliente, Omar Perotti. De 67 años, es un periodista que además se desempeñó como comentarista del fútbol de Primera División en televisión durante diez años y columnista deportivo en los noticieros de Telefe Rosario a lo largo de 19 años. Cubrió Mundiales de Fútbol, Copas América y Libertadores.

A pesar de haber expresado siempre su afinidad por el Partido Justicialista, con militancia incluida en su juventud, ingresó a la política partidaria recién en 2019. Aquel año se presentó como candidato a senador provincial​ y resultó electo. Dos años después accedió a una banca como como senador nacional por Santa Fe, con mandato vigente hasta 2027.