Cinco postulantes para la Intendencia de Rafaela

El actual titular del Ejecutivo Municipal, Luis Castellano por la lista "Elijo Hacer" del frente "Juntos Avancemos"; el concejal Leonardo Viotti por la lista "Es con Vos" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe"; el también concejal Ceferino Mondino por la lista "Santa Fe Puede" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe"; la doctora Mónica Schmutzler de la lista "Inspirar" del frente "Viva la Libertad" y el ex concejal macrista Raúl Lalo Bonino por la lista "Fuerza Liberal" del frente "Unite por la Libertad y la Dignidad" son cinco precandidatos a intendente de Rafaela que medirán fuerzas este domingo en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la que están habilitados para votar entre las 8 y las 18 un total de 82.189 personas.

En Rafaela se constituirán 235 mesas de electores nacionales y 2 de extranjeros en un total de 32 centros de votación, mientras que se esperan más de 700 autoridades de mesa, aunque el viernes aún la Secretaría Electoral se esforzaba por cubrir todas las vacantes con la ayuda de los jefes de locales de votación.

La única interna será entre Viotti y Mondino en el frente "Unidos", por lo que uno de los dos quedará en el camino rumbo a las generales del 10 de septiembre, siempre y cuando todos los que integran esta categoría superen el mínimo de votos exigidos. En tanto, Bonino y Schmutzler no definen mano a mano pero ambos comparten el espacio emergente de los libertarios, que a nivel nacional lidera el economista Javier Milei.

Más allá de la definición entre Viotti y Mondino, quienes llevaron a cabo una campaña sin agresiones enfocados en las propuestas -a diferencia de sus referentes a nivel provincial, Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, quienes protagonizaron una encendida disputa-, la expectativa mayor reside en despejar la incógnita sobre si el concejal radical tiene reales chances de pelearle en septiembre la intendencia a Castellano, quien tras casi 12 años en el cargo busca un nuevo mandato, para lo cual arranca como favorito.

A nivel local no hubo un festival de encuestas como entre los precandidatos a gobernador, por lo que es más difícil predecir lo que sucederá este domingo en las urnas. Castellano, que no tiene competencia en su espacio Juntos Avancemos, sustenta su campaña en la fuerza de los hechos y la gestión transformadora de la ciudad.

En el último tramo de la actividad proselitista fue Bonino quien le puso picante a la escena local, con críticas a los dirigentes rafaelinos que integran la "casta", en especial al intendente Castellano y al concejal Viotti. Desde el Municipio le salieron a responder a través del jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo pero desde la lista del radical nunca le dieron entidad al ex socio político en el Concejo.

Una vez que se conozcan los resultados, al final del domingo o en las primeras horas del lunes, comenzarán a reorganizarse para septiembre. Si Viotti gana o queda a una escasa diferencia de Castellano, deberá buscar un acuerdo con Mondino para potenciar Unidos a nivel local y sus posibilidades para derrotar a un peronismo que gobierna Rafaela en forma ininterrumpida desde 1991.