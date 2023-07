Santa Fe define sus candidatos a gobernador entre trece fórmulas

Los santafesinos irán a las urnas hoy para dirimir las internas de los diferentes frentes y establecer quiénes serán los candidatos en las elecciones generales del 10 de septiembre para gobernador, vice, senadores y diputados provinciales, intendentes, concejales y presidentes comunales entre otros cargos, y que tendrá un adelanto de lo que será la disputa nacional de Juntos por el Cambio, ya que Carolina Losada competirá con el respaldo de Patricia Bullrich, mientras que Maximiliano Pullaro cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta.

Trece fórmulas participan de la elección en la categoría de gobernador, entre ella encabezada por el rafaelino Edelvino Bodoira (junto a Nora Sánchez) por el partido Inspirar del frente Fuerza Liberal, en tanto que Unidos para Cambiar Santa Fe tiene tres precandidatos y el peronismo y sus aliados, que se presenta a través de la alianza Juntos Avancemos, tiene 4 postulantes.

Santa Fe representa el tercer distrito con mayor padrón del país, con 2,8 millones de personas en condiciones de votar, por lo que estos comicios serán seguidos muy de cerca por el resto del país, y sobre todo desde Juntos por el Cambio, ya que anticipa el choque Rodríguez Larreta-Bullrich de las PASO nacionales del 13 de agosto.

Hoy votará a través del sistema de boleta única de papel en cinco categorías: fórmula para la gobernación, 19 bancas en la Cámara alta, 50 bancas en la Cámara baja, la gran mayoría de las intendencias y presidencias comunales de los 365 municipios y comunas y la mitad de los concejos municipales.

La campaña para las PASO en la categoría de gobernador giró sobre propuestas para la problemática de la inseguridad, tema muy sensible en Santa Fe por el accionar del narcotráfico sobre todo en la ciudad de Rosario, y también sobre temas económicos en medio de la difícil situación que atraviesa el país y de la que Santa Fe no es ajena.

El principal frente opositor, que en la provincia se denomina Unidos para Cambiar Santa Fe (la Coalición Cívica no acompaña al PRO y la UCR en el espacio y sí lo hace el socialismo), se entusiasma con la posibilidad de desbancar al peronismo.

No obstante, afrontó una campaña con una tensión entre sus postulantes a la Gobernación, la senadora Losada y el ex ministro de Seguridad local Pullaro, con unos poco habituales duros cruces de acusaciones entre ambos, que amenazan con lograr una cohesión en el futuro.

Losada, que cerró su campaña el jueves con Bullrich, llegó a acusar a Pullaro, quien es secundado en la fórmula por Gisela Scaglia, una dirigente que responde a Rodríguez Larreta, de relacionarse con sectores denunciados por narcotráfico y deslizó que no apoyará a su rival interno en caso de que la derrote en las PASO de este domingo.

Ambos estarían llegando a estas PASO con una paridad en intención de voto, según los sondeos previos, mientras que la restante precandidata a gobernadora del espacio es la ex intendenta socialista de Rosario y actual diputada nacional Mónica Fein, quien correría desde un más lejano tercer puesto.

Si bien Pullaro buscó provincializar estas elecciones ("El domingo en Santa Fe no habrá vencedores a nivel nacional", sostuvo días atrás), pero lo cierto es que o Bullrich o Rodríguez Larreta estarán levantándole el brazo a su candidato este domingo por la noche.

En el campamento oficialista, habrá cuatro precandidatos que competirán en la interna peronista de Juntos Avancemos (nombre local de Unión por la Patria), aunque sin la tensión del otro espacio ya que aquí el senador nacional Marcelo Lewandowski se percibe como el claro ganador de la compulsa.

Lewandowski compite como favorito tras lograr llegar a un acuerdo con el actual gobernador, Omar Perotti, quien irá como su primer candidato a diputado provincial (Santa Fe no tiene reelección para sus mandatarios).

Lo desafían dirigentes de otras tribus que conviven dentro del peronismo: el camporista Marcos Cleri; Eduardo Toniolli, referente del Movimiento Evita; y Leandro Busatto, aliado local de Agustín Rossi.

En ese marco, Lewandowski hizo una campaña de bajo perfil para que la fuerte pelea interna de Unidos para Cambiar se lleve los reflectores, y con la mira puesta en las generales del 10 de septiembre, ya que allí deberá reducir la diferencia que le otorgan las encuestas al espacio opositor.

Según los sondeos, la sumatoria de los cuatro postulantes de Juntos Avancemos apenas superaría el 30 por ciento de los votos, mientras que la de los tres competidores del principal frente opositor rondan el 50 por ciento.

Por su parte, la Coalición Cívica, que en esta provincia no integra Juntos por el Cambio, va con un precandidato propio que no tendrá competencia interna, el dirigente Eduardo Maradona.

En cambio, sí habrá desafío interno en el FIT (Frente de Izquierda-Unidad), entre los dirigentes Carla Deiana y Octavio Crivaro, mientras que los libertarios de Viva la Libertad llevan al dirigente rafaelino, Edelvino Bodoira como único postulante a la Gobernación, aunque sin el apoyo nacional del diputado nacional y precandidato presidencial Javier Milei.

"El espacio de Javier Milei no tiene ningún candidato local en las próximas elecciones de la provincia de Santa Fe a pesar de que algunos candidatos están utilizando símbolos similares a los nuestros. Esta decisión fue apelada pero nuevamente la Justicia provincial decidió avalarlo", aclaró la Libertad Avanza en un reciente comunicado, tal como lo hiciera anteriormente en otras provincias.

Para acceder a los comicios generales de septiembre en cualquiera de las categorías, cada alianza deberá obtener el piso de 1,5% de los votos del padrón del distrito.

En el caso de la Cámara de Diputados y Diputados, la lista definitiva de cada fuerza se conforma por aplicación del sistema D Hont de reparto proporcional entre las listas que en la primaria obtuvieron el mínimo exigido.