Se aplicarán sanciones a quienes no vayan a votar

Si bien las multas económicas son muy bajas, quien no pague las mismas no podrá realizar gestiones o trámites durante 1 año ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales. Ayer se distribuyeron las urnas.

Finalmente llegó el día de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia de Santa Fe, que tiene a casi tres millones de personas en condiciones de votar, más de 17.000 candidatos en las distintas categorías electorales y casi 6.000 efectivos policiales en el operativo de seguridad.

En Rafaela, ayer por la mañana personal del Correo y de seguridad se hizo cargo de llevar las urnas hasta los locales de votación, donde esperaban los jefes para recibir las estructuras de cartón en la que hoy los votantes depositarán las boletas únicas.

Los comicios abrirán hoy a las 8, y se extenderán hasta las 18. La votación provincial se realizará mediante el sistema de boleta única, en la que figurará un solo precandidato por cada categoría, independientemente de que un mismo espacio presente varias alternativas.

El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años y aquellos que no participen del acto eleccionario deberán presentar una justificación ante la Justicia Nacional Electoral para evitar sanciones. En el caso de no justificarse, el elector o electora pasará a integrar el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar y recibirá una multa económica que deberá ser abonada en el Banco Nación mediante transferencia o de forma presencial.

En este sentido, las sanciones económicas por no votar en las PASO van de los $50 hasta los $500, teniendo un período de 60 días de la respectiva elección para justificar la ausencia. La multa por no haber ido a votar podrá abonarse en el cualquiera de las sucursales del Banco de la Nación Argentina o bien mediante canales electrónicos como transferencia bancaria, tarjeta de crédito, entre otros.

Según advirtió el Tribunal Electoral, el infractor que no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales. El plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de los 60 días establecida la jornada electoral, agregó el organismo.

Se puede votar con la libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta DNI libreta celeste, nuevo DNI tarjeta, DNI héroes-heroínas Islas Malvinas. Deben ser los últimos ejemplares y que estén registrados en el padrón electoral.

Cabe recordar que la ley prohíbe la venta de bebidas alcohólicas 12 horas antes de la apertura del comicio hasta una hora después del cierre de las mesas. Asimismo rige la prohibición de dar a conocer encuestas o boca de urnas hasta tres horas después de cerrados los comicios.