Rodríguez Larreta lanzó un spot de campaña con una indirecta a Bullrich

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta presentó ayer su nuevo spot de campaña en el que planteó su intención de "construir y no en dinamitar", en alusión al "todo o nada" que propone su contrincante en la interna, Patricia Bullrich.

Según indicó su equipo de comunicación respecto del video, que tiene una extensión de un minuto y fue compartido en su cuenta de Twitter, Rodríguez Larreta "pone el foco en su visión para llevar adelante el cambio en la Argentina, sus valores y su manera de gobernar".

"Creo en construir y no en dinamitar. Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja. Creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios", se escucha la voz en off del precandidato presidencial, mientras van pasando imágenes de las recorridas que Rodríguez Larreta viene haciendo a lo largo de todo el país.

Con el foco puesto en verbos como "escuchar", "hacer" y "construir", el jefe de Gobierno porteño subraya: "Creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja".

"Creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios. Creo que en tiempos de crisis, están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos para apagarlo", indicó Rodríguez Larreta, buscando establecer una diferenciación con Patricia Bullrich. .

En otro fragmento del video, cuya palabra clave es "creo", el aspirante presidencial reiteró su voluntad de seguir ampliando Juntos por el Cambio: "Creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez".

"Creo en trabajar, trabajar y trabajar. Creo que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir yo voy a seguir ahí, dejando la vida por y para cada uno de los que vivimos acá", enfatizó.

Y concluyó: "Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio, creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas". (NA)