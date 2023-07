¿Qué pasará con las encuestas?

Por Darío Schueri



Desde Santa Fe. Hasta el viernes hemos recibido muchas encuestas que predicen el resultado de las elecciones de este domingo en la categoría Gobernador, inclusive una sobre el rango diputados, donde nadie aparentemente encuestó.

¿Qué pasará este lunes con el nivel de acierto después del escrutinio?. Por cierto que los analistas políticos, corrientemente llamados “encuestadores”, explican hasta el hartazgo que ellos no son gurúes ni mucho menos adivinos; las encuestas, según la definición académica consisten “en una serie de preguntas que se hacen a muchas personas para reunir datos, o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado”, en este caso sobre candidatos políticos.

Roque Cantoia, titular de la consultora rosarina Doxa Data nos dice que hay cinco metodologías para encuestar, que se pueden resumir en: presencial, coincidental o domiciliaria, y también a distancia con distintos métodos.

Mauricio Vagliente, Director Provincial de Opinión Pública e Indicadores, agrega que “en los últimos tiempos aparecieron las encuestas que se llaman CAWI, que son las de recolección virtual, online, y que consisten en cuestionarios cargados online en la web y se publicitan en redes sociales, en los buscadores para generar respuestas, y después está la de opción mixta, que hacen abordaje domiciliario con telefónicas, o telefónicas con CAWI. Mauricio indica que se pueden mezclar, hacer un mix de todas las modalidades".



¿QUÉ PASA CON LOS

FOCUS GROUP?

Creados en el año 1991, según el experto en marketing y psicología Ernest Dichter son reuniones celebradas con un grupo limitado de participantes con el objetivo de debatir.

Roque Cantoia de Doxa Data explica que “el Focus Group” te permite testear logos, candidatos, consignas, mensajes, spots y lograr desentrañar para distintos segmentos cómo se construye la opinión de ese segmento, sean jóvenes, sean mayores, sea determinado nivel socioeconómico o determinado de identificación partidaria”.

El especialista aclara que los focus groups son muy costosos, y que cuesta cada vez más convocar a la gente para que se movilice a participar de un encuentro de hora y media.



¿INCIDE EL HUMOR SOCIAL

A LA HORA DE ENCUESTAR?

Últimamente muchas encuestadoras “le erraron feo” en los pronósticos; dos expertos ya explicaron cuáles son las metodologías utilizadas para realizar sondeos de opinión electoral, métodos que seguramente tienen un porcentaje “técnico” de margen de error (que suele oscilar entre el 3% y el 4%), pero hubo casos en que empresas reconocidas en el mercado quedaron expuestas con sus datos mucho más lejos del resultado electoral. ¿Qué pasó entonces?. ¿Será entonces que el público encuestado decidió falsear las respuestas, tomarlas en broma para burlarse al final del escrutinio?. No vemos semejante conspiración masiva e inconsciente en la población, pero entonces: ¿varió acaso el humor social en los últimos años?.

Mauricio Vagliente dice que “es muy difícil poder interpretar el humor social de una manera correcta”, debido a que, infiere, “se encuentra siempre atravesado por cuestiones coyunturales o del entorno que lo rodean en un momento dado: puede ser bonanza o bienestar económico versus crisis; o periodos de marcado incremento de la inseguridad, o contrariamente de calma y tranquilidad”.

Vagliente cree que con el correr de los años este clima ha ido empeorando: “hay mas rechazo, mas negatividad, no sólo a responder encuestas y sondeos, sino respecto a la política en términos más generales”.

Por su parte, Roque Cantoia sugiere que “hoy día el fracaso de unos y otros a nivel nacional y la acumulación de problemas económicos, producen una suerte de "desencanto estructural" que altera las preferencias políticas” (y las encuestas, agregamos nosotros); y abona: “en este contexto, pueden intensificarse las manifestaciones del "voto negativo", como bronca hacia la clase política, pero también como miedo al cambio y la ruptura”.

Cantoia sorprende al evaluar que “se observa más frustración emocional que grieta ideológica; más bien aparece con más intensidad un voto transaccional: un voto que juzga y premia o condena la gestión y sus candidatos”.



LOS RESULTADOS

DE ESTE DOMINGO

Sin violentar las normas electorales, de acuerdo con los datos de una media docena de encuestas que tenemos sobre la mesa de trabajo para la elección de este domingo en la categoría Gobernador, a menos que haya un denominado “voto sorpresa”, comúnmente llamado “voto oculto” hacia un candidato, observamos que las preferencias se encontrarían definidas en uno de los dos grandes Frentes, mientras que la paridad que hasta podríamos situar dentro del margen de error reinaría en el otro. La apertura de urnas a las seis de la tarde, una vez más pondrá bajo la lupa el trabajo de los encuestadores, quienes afinarán el lápiz para la definitiva del 10 de setiembre.