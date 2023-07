Quedó preso por abusar sexualmente de hija de su esposa en Rafaela y Lehmann

Un hombre de 42 años que es investigado como autor de reiterados abusos sexuales cometidos en perjuicio de la hija -menor de edad- de su esposa, quedó en prisión preventiva.

Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal.

La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son COM, transite el proceso judicial privado de su libertad. Peralta resolvió de manera oral en la audiencia, desestimó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.



LOS HECHOS

Fissore informó que “el hombre investigado llevó a cabo su conducta delictiva durante cuatro años”. En tal sentido, detalló que “los ataques a la integridad sexual de la víctima comenzaron cuando ella cursaba la escuela primaria y continuaron hasta el mes pasado”.

“El imputado actuó en el marco de una relación paternofilial, con conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos y aprovechando las circunstancias de guarda y convivencia con la víctima”, sostuvo la fiscal.

También precisó que “los hechos que investigamos tuvieron lugar en domicilios que compartió la familia en Rafaela, en zona rural de Lehmann y en Videla (departamento San Justo)”.

Al respecto, relató que “el imputado vulneró a la niña mediante amenazas y abuso coactivo de su rol parental en momentos en los que su esposa se ausentaba del hogar”.

“La última vez en la que el hombre investigado atacó a la víctima fue el martes 27 de junio de este año a la mañana”, agregó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Este ilícito fue cometido en calle Maipú al 400 de San Cristóbal y, si bien el imputado intentó agredir sexualmente a la víctima, no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad”, afirmó.

En cuanto a la denuncia que dio origen a la investigación, la fiscal especificó que fue realizada por la madre de la víctima.



PELIGROSIDAD

PROCESAL

Fissore manifestó que “en sus fundamentos, el juez consideró la evidente probabilidad de autoría de los hechos por parte del imputado en virtud de las evidencias con las que cuenta la Fiscalía”.

“El magistrado también contempló que la pena en expectativa es elevada y de efectiva ejecución”, valoró la fiscal. Además, hizo hincapié en que “el juez hizo referencia a la peligrosidad procesal y remarcó que la preventiva era necesaria para preservar la declaración de la víctima y la de su madre, las cuales deben estar libres de presión y de cualquier condicionamiento”.

Finalmente, Fissore planteó que “Peralta sostuvo que el imputado no tiene arraigo y especificó que existe peligro de fuga, porque al enterarse de la denuncia en su contra, se fue del lugar en el que estaba y no fue fácil dar con su paradero”.



CALIFICACIÓN PENAL

Al imputado se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal reiterado calificado (por resultar encargado de la guarda y por la convivencia con la menor) y una tentativa de ese mismo delito.

Fissore destacó que la investigación del hecho estuvo a cargo de la Agencia de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar (AIVGSyF) de San Cristóbal. En tanto, la detención del imputado, quien se mantuvo prófugo después de ser denunciado, estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de San Cristóbal.