Calvo va por la reelección

Este domingo 16 de julio, en la provincia de Santa Fe se llevan a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) donde se definirán los candidatos para las diferentes categorías que competirán en las generales del 10 de septiembre.

Entre los aspirantes a ocupar una banca en la Cámara de Senadores se da una particularidad: de los 19 representantes actuales, 18 buscarán renovar sus mandatos. El único que no va por la reelección es el representante del departamento Rosario, Miguel Rabbia, quien buscará un lugar en la Cámara de Diputados. Hay un senador irá en busca de su octavo mandato: Raúl Gramajo (departamento 9 de Julio); otro irá por el séptimo mandato: Felipe Michlig (San Cristóbal) y tres irán en busca de su sexto mandato: Eduardo Rosconi (Caseros), Alcides Calvo (departamento Castellanos) y José Baucero (San Javier). Otros cuatro senadores van en busca de su quinto mandato: Armando Traferri (San Lorenzo), Cristina Berra (San Martín), Rubén Pirola (Las Colonias) y Rodrigo Borla (San Justo), mientras que Lisandro Enrico (General López), Hugo Rasetto (Iriondo), Germán Giacomino (Constitución), Orfilio Marcón (General Obligado) buscarán sus cuartos mandatos. Los más "nuevos" con Guillermo Cornaglia (Belgrano) y Osvaldo Sosa (Vera), quienes compiten en busca de un tercer mandato. Por su primera reelección van los senadores de La Capital, Marcos Castelló, de San Jerónimo Leonardo Diana y de Garay Carlos Kaufamann –quien ocupó la banca dejada por su padre Ricardo, fallecido este año. De los que buscan renovar sus mandatos, 11 pertenecen al PJ y siete a la UCR.

La Constitución de la provincia de Santa Fe prohíbe expresamente la reelección de los gobernadores y vicegobernadores, pero nada dice de las demás categorías electorales, como senadores, diputados, intendentes y presidentes comunales, y concejales. Incluso, la cuestión de las reelecciones fue eje de debates cada vez que se intentó avanzar con reformas de la Constitución.

Las diferentes fuerzas políticas de Santa Fe lograron acuerdos respecto a la renovación de los cargos ejecutivos (las diferencias se zanjaron promoviendo las reelecciones desde los comicios siguientes) y estableciendo límites en los cargos legislativos. Sin embargo, las iniciativas de reforma constitucional nunca lograron pasar el cerco del Senado. Los senadores pusieron como condición para el visto bueno no hacer modificaciones respecto a la posibilidad de ser reelectos indefinidamente. Lo relacionado con los fondos que maneja cada senador y la rendición de las cuentas es otro punto polémico y acá puede radicar la razón por la cual los legisladores buscan sistemáticamente renovar sus mandatos y no tienen la necesidad de salir a buscar nuevos rumbos, siendo el único representante departamental y con el poder para repartir importantes sumas de dinero para ayudas e incentivos económicos.

El poder político de los senadores, avalado por la Constitución que les permite ser reelectos indefinidamente, ayudado por el volumen de subsidios que pueden manejar discrecionalmente, queda demostrado que la conformación de la Cámara alta está dada por las mismas caras pese a los cambios de sistema y de instrumentos electorales.

La utilización de la boleta única benefició a los representantes departamentales ya que no dependen de la suerte que corran los aspirantes de cargos ejecutivos, al no ir pegados en la misma boleta, sino que se elige categoría por categoría. Incluso, tampoco gravita si el candidato a senador pertenece o no al mismo sector político del candidato a gobernador.



PRECANDIDATOS EN EL

DEPARTAMENTO CASTELLANOS

Por el Departamento Castellanos, son 14 (tres frentes y cinco partidos) los que se enfrentan a partir de este domingo por la senaduría en la provincia. Alcides Calvo, actual Senador, irá por otra reelección, cumpliendo 22 años ininterrumpidos en el cargo. Además, tres listas se presentaron para competir en la interna de "Juntos Avancemos": “Un Futuro sin Miedo” la tendrá a Natalia Geder como titular; Francisco Barredo por “Unamos Fuerzas”; y Fernando Franco de “Unidad Ciudadana”.

En Unidos para Cambiar Santa Fe serán tres los pre candidatos que disputarán la interna: la sunchalense Carolina Giusti de “Es con Vos”; Alejandro Ambort de “Adelante”; y Gonzalo Aira por “Santa Fe Puede”. Las otras listas de pre candidatos son las siguientes:

* Frente de Izquierda y de trabajadores: Por la lista “Fortalecer la Izquierda” irá Melina Allassia; En “Unir la Izquierda” César Roldán.

* Coalición Cívica - ARI: El titular de la Lista “Cambia Santa Fe” lo tendrá a Gonzalo Mondino.

* Escucharte: Cristian Clausen.

* Moderado: Lista Invencible: Jesica Rivero.

* Primero Santa Fe: Lista Con los Mismos No: Miriam Buracco García, la precandidata.

* Viva la Libertad: Lista Inspirar, titular Carlos Padilla.