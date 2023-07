Recomendaciones ante las estafas virtuales

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe advirtió sobre un incremento en las estafas digitales y recomienda sobre cuáles son y qué se debe hacer ante este tipo de delitos virtuales.

Una de las más frecuentes en la actualidad son las estafas de suplantación de identidad que aprovechan la familiaridad del lenguaje virtual para hacer creer que, quien está del otro lado, es una persona o entidad conocida y de confianza. Este tipo de mensajes pueden llegar a través de SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook o email y por lo general allí avisan que uno tiene un paquete pendiente por buscar, que el banco necesita las claves para desbloquear la cuenta, se hacen pasar por una persona conocida que cambió su número de teléfono, o por un familiar o amigo que necesita dinero, etc., la intención es hacerse pasar por una entidad o persona conocida para engañar.

Al respecto, Rodrigo Álvarez, jefe de Departamento de Cibercrimen de la AIC (Agencia de Investigación Criminal) destacó que “es importante tener en cuenta que el mensaje de gancho nunca especificará datos demasiado concretos, y es habitual que contenga faltas ortográficas y/o una escritura que no se relacione con la persona suplantada”.

Y recomendó que “lo mejor es ignorar esos mensajes y bloquear al número. Cualquier respuesta implicará cierto interés por parte del estafado; lo que permitirá al estafador continuar el proceso de engaño”.



PARA EVITAR ESTAFAS A

TRAVÉS DE REDES SOCIALES

* Activa la verificación en dos pasos.

* Elige quién puede ver tu foto de perfil.

* Cambia la contraseña de manera habitual.

* Busca el tilde de verificación de las cuentas oficiales.



¿𝗤𝗨É 𝗛𝗔𝗖𝗘𝗥 𝗦𝗜 𝗧𝗘 𝗥𝗢𝗕𝗔𝗡

𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗪𝗛𝗔𝗧𝗦𝗔𝗣𝗣? ⁣

En el caso de ser víctima de este tipo de estafas recurrir a un centro territorial de denuncias o en el sitio web del MPA, https://mpa.santafe.gov.ar/iris. Luego sigue estos pasos:

⁣1. En primer lugar, avisar a los familiares y amigos sobre la situación para que desestimen los mensajes que pudiesen llegarles desde la cuenta. ⁣

2. Para recuperarla, registrarse en WhatsApp con el número de celular y verificarlo ingresando el código de 6 dígitos que se recibirá vía SMS. ⁣

⁣3. Una vez que se ingrese el código, la sesión de la persona con acceso a la cuenta se cerrará automáticamente. ⁣

4. También es posible que la app solicite ingresar un código de verificación en dos pasos (uno diferente al que recibiste por SMS). Si no se sabes, puede ser que la persona que robó la cuenta, lo haya activado. En ese caso, se deberán esperar 7 días para poder verificar el número sin este código.

5. Independientemente de si se sabe o no el código de verificación en dos pasos, la sesión ilegítima se cerrará en cuanto se ingrese el código de 6 dígitos que se recibió vía SMS. ⁣



SI SE PIERDE O

ROBAN EL CELULAR

Se puede enviar un mail a [email protected] para que desactiven momentáneamente la cuenta. En el asunto del mail se debe colocar: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta” y en el mensaje el número de celular en el formato internacional completo. ⁣

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PREVENTIVAS

* Bloqueo del celular: implementar un método de bloqueo por pin o datos biométricos. ⁣

* Bloqueo de la app: configurar la restricción de acceso con un pin o huella digital desde la misma app. ⁣

* Verificación en dos pasos: activar esta opción para sumar un nivel más de seguridad, recordar no compartir con nadie este código. ⁣



SOSPECHAS

Si se sospecha que alguien utiliza la cuenta desde Whatsapp Web, recordar que se pueden cerrar remotamente todas las sesiones desde el celular: tocar los 3 puntitos y buscar la opción “WhatsApp Web”. Allí se verán, en caso de que las haya, todas las sesiones web activas y se podrán cerrar.