Perotti, por un lugar en la Legislatura santafesina

La provincia de Santa Fe, el tercer distrito electoral del país, celebrará este domingo las primaria abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir candidatos a gobernador y vice, integrantes de la Legislatura e intendentes para las elecciones generales del 10 de septiembre, en unos comicios que por primera vez permitirán a nivel provincial el voto joven.

Una de las 5 categorías provincial que habrá que votar en el día de hoy es para la integración de listas para conformar la futura Cámara de Diputados de 50 integrantes. Como pocas veces la competencia por la Cámara de Diputados y Diputadas será muy disputada con figuras de mucho peso, entre ellos, exgobernadores. Vale recordar que se renueva la totalidad de las 50 bancas por distrito único y que quien gana al menos por un voto en las generales se queda con la mayoría de 28 de esas 50, y el resto se distribuye por porcentaje de votos. El resultado de las PASO determinará por sistema D’Hont la organización de las listas de cada alianza que competirá en las generales.

Como dato de color, es que en estas PASO se repetirá una costumbre santafesina que ya es una particularidad política de la provincia de los últimos largos años: los gobernadores salientes se ubican en el primer lugar de la lista de diputados provinciales. Lo hicieron Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, ahora lo intentará Omar Perotti.

El nuevo escenario producido por la flamante modalidad electoral provocó un cambio sustancial en el panorama político. Antonio Bonfatti advirtió en 2015 que debía encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales para obtener el control de la Cámara de Diputados y transformarse así en un interlocutor ineludible para la administración que lo sucediera, sea de otro signo partidario o de sus propios colores. Lo logró. Lo mismo intentó con éxito Miguel Lifschitz en 2019. Aún luego de su fallecimiento por covid y la estampida que su desaparición física detonó, la actual composición de la Cámara Baja de la provincia lleva su sello: la mayoría de los diputados son socialistas de su sector interno y radicales alineados con quien fuera su aliado y ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

Este domingo, Omar Perotti apuesta a conquistar la misma colina que sus antecesores. Ese es el motivo por el cual se mantuvo inflexible en el cierre de listas respecto de la conformación de la nómina que encabeza, integrada casi en su totalidad por ministros y funcionarios que se referencian en su conducción política. El actual mandatario se recorta nítidamente como favorito en las PASO de su categoría y la duda central es cuál será la cantidad de candidatos a diputados propios que llegarán a la elección general. Enfrente, la novel coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, integrada por radicales, socialistas, macristas y dirigentes de otros partidos, intentarán primero resolver sus cuitas intestinas y luego unificar esfuerzos para evitar que se repita la historia reciente, que ubica a los gobernadores salientes con un destino predilecto: la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Bajo este marco, Unidos para cambiar Santa Fe promete competencia: el exgobernador Antonio Bonfatti y la diputada Clara García, ambos socialistas pero en diferentes listas; el exintendente de Santa Fe, José Corral que acordó con el sector de Maximiliano Pullaro; el senador Dionisio Scarpin, representante del espacio de Losada. Completan con sus listas dentro de Unidos Juan Mondino, el abogado Roberto Vázquez Ferreyra de Avanza Libertad, y Sebastián Cáceres de Futuro radical.

En tanto, Juntos Avancemos tendrá varias listas para la Cámara de Diputados, pero se destaca la que encabezará el gobernador Omar Perotti con muchos integrantes de su gabinete en busca de presidir el cuerpo. En tanto, la concejala rosarina Norma López será primera precandidata del armado rossista, mientras que la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas encabezará una lista en acuerdo con La Cámpora. El Movimiento Evita competirá con Lucila De Ponti.

También dentro de Juntos Avancemos se sumaron en una lista los dirigentes peronistas Oscar "Cachi" Martínez, Verónica Baro Graf y Luis Rubeo; Oscar Rosas del Frente Cooperativo, Juanjo Piedrabuena de Volvamos al Peronismo, y Rosana Esquivel de Confluencia Originaria.

Por fuera de los dos tanques electorales se suman las precandidaturas de Carlos del Frade del Frente Amplio por la Soberanía, Jimena Sosa del Frente de Izquierda que competirá contra Franco Casasola, la "lilita" Lucila Lehman, el empresario de biotecnología Mauro Piva por La vida y la libertad, Rubén Giustiniani buscará renovar por Igualdad y Participación. También Amalia Granata que buscará su reelección usufructuando la rabia libertaria de Javier Milei, por más que no haya listas del economista y en una línea similar Juan Argañaraz de Viva la Libertad. En el Frente de la esperanza competirán Claudia Giaccone, Damián Arias y José Parra. Por Escucharte, Débora Farabollini. Por el Moderado Pato Villanueva y Patricia Lavallén.

Por su parte, el frente Viva la libertad se caracteriza por ser libertario. Si bien no tienen la aprobación de Javier Milei, en parte, comparten sus ideales. Ellos nos ofrecen tres opciones (recordemos que también tiene pre candidato a gobernador, Edelvino Bodoira).

La primera cara de la alianza es Esteban Morales, acompañado de María Mancini y Felix Basabilbaso. Su lista se llama «Reconquistar». Esteban Morales es oriundo de Funes y empresario pyme; se desempeñó como supervisor de un banco privado. Esta sería su primera experiencia política.

El segundo pre candidato es el rafaelino Juan Argañaraz, acompañado de Cristina Luciani y René Pérez, encabeza la lista «Inspirar». Argañaraz ya es diputado provincial por el bloque Somos Vida y Familia y va por un nuevo mandato. En su página web se define como «Docente, emprendedor, conferencista sobre liderazgo, trabajo en equipo y motivación» y «Defensor de la Vida, la familia, la libertad y la propiedad». El tercer y último pre candidato del frente es Mauro Piva, que encabeza la lista «Por la vida y la libertad» y está escoltado por Natalia Armas y Néstor Fandos. Uno de sus ejes de campaña es defender la familia, bajo el lema enfrentando a los que quieren destruirla.