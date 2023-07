Unión empató ante Platense

Unión de Santa Fe no pudo como local ante Platense e igualó 0 a 0, en un discreto encuentro disputado ayer, en el estadio 15 de Abril, válido por la vigésimo quinta jornada de la Liga Profesional 2023. Con este resultado, el equipo santafesino llegó a las 26 unidades y no pudo salir de los puestos bajos, aunque le sacó siete puntos de ventaja a Huracán en la lucha por no descender, mientras que Platense -con 33- quedó a dos de la zona de copas.



EMPATE EN AVELLANEDA

Racing quedó rezagado en su intento por ingresar a alguna copa tras empatar 1 a 1 frente a Rosario Central, como local, en un partido válido por la vigésimo quinta fecha de la Liga Profesional, disputado ayer en Avellaneda. El equipo local se puso en ventaja con un gol de penal de Gonzalo Piovi, cobrado a instancias del VAR a los 22 minutos de la parte inicial, mientras que Alejo Vélez anotó la igualdad para Central sobre los 37 del mismo período.

Con este resultado, Racing quedó a dos puntos de ingresar a la Copa Sudamericana, mientras que el equipo rosarino por ahora está clasificado para ese certamen y todavía tiene chances de ingresar en la Libertadores.



PARTIDOS DEL DOMINGO

A las 14 Belgrano vs. San Lorenzo; a las 16.30 Gimnasia vs. Boca Juniors; a las 19 Lanús vs. Banfield; 21.30 Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Independiente y Argentinos Juniors vs. Colón.