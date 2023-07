Messi firmó su contrato en Inter Miami

BUENOS AIRES, 16 (NA) - El astro argentino Lionel Messi firmó ayer su contrato con Inter Miami y fue presentado en las redes sociales de la entidad estadounidense con un vídeo, en el que posó con la camiseta número 10 de la franquicia de la Major League Soccer (MLS). "Sí, muchachos, nos vemos en Miami", es la frase del rosarino, luego de silbar el reconocido tema "Muchachos" que cantó la hinchada albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

En un video espectacular, al ritmo del tema musical que revolucionó el mundo, Messi comienza a escribir su historia en Inter Miami, luego de haber dejado una huella eterna en Barcelona y de su paso por París Saint-Germain. Tras una extenuante temporada, que incluyó la consagración en el Mundial de Qatar con la Selección argentina, el rosarino de 36 años disfrutó de sus vacaciones en Bahamas y viajó a los Estados Unidos, puntualmente al estado de Florida en donde aterrizó el martes. Ahora, 48 horas después ya puso la firma y se convirtió en refuerzo del club fundado por David Beckham.

Messi volverá a ser dirigido por Gerardo "Tata" Martino, a quien bien conoce de Barcelona y del combinado albiceleste, y su debut en el equipo está programado para el viernes 21 de julio en Fort Lauderdale ante Cruz Azul de México, en el marco de la Leagues Cup que reúne a equipos de la MLS y del fútbol mexicano.

"Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel", declaró Messi sobre este nuevo desafío.

Inter Miami actualmente se ubica último en su zona de la liga estadounidense con apenas 18 puntos en 21 partidos. En la Conferencia Este hay 15 equipos y al final de la etapa regular los siete primeros clasifican al Playoffs y el octavo y noveno juegan un repechaje. Cabe señalar que no hay descensos.

El próximo compromiso del equipo será este sábado por la MLS en el marco de la jornada 26, cuando visite al St. Louis City, líder de la Conferencia Oeste, en lo que se espera que sea el debut formal del Tata Martino como entrenador. Aunque los focos se posarán a lo que ocurrirá este domingo, cuando a las 21 de Argentina, será presentado en un evento que promete ser histórico.