CRAR no pudo sostenerlo

Luego de 80 minutos de un partido intenso entre los dos mejores equipos, hasta aquí, del torneo de Segunda División del TRL el triunfo se fue para Venado Tuerto. Jockey le ganó a CRAR por 33 a 26 en un partido que el equipo rafaelino lo ganaba por 7 puntos hasta los 36' de la segunda parte. Pero no pudo sostener las embestidas del elenco venadense y en la última jugada no pudo aprovechar por centímetros un maul que le hubiera dado la posibilidad de ir por el empate. Así CRAR no podrá alcanzar a los venadenses en el primer lugar, aunque recordemos que el torneo tendrá definición luego en una fase final con semifinales y finales.

En un partido que fue parejo, los detalles marcaron la diferencia y el equipo rafaelino tuvo algunos ataques muy propicios con sus delanteros que por poco no pudieron cristalizarse en puntos. Al cabo del primer tiempo se fue ganancioso por 9 a 7 con tres penales de Santiago Kerstens.

Luego, en la segunda mitad, tras un try de Facundo Aimo la diferencia se hizo de 12 (19 a 7), que no pudo ser sostenida porque Jockey encontró un resquicio por las puntas para llegar al try. Luego, Ricardo Brown devolvió la ventaja promediando la etapa, sumado a la eficacia de Kerstens con el pie, estirándola a 26-12.

Pero la búsqueda de la visita le permitió volver a descontar a los 19 minutos y en el último segmento del juego aprovechó al máximo otras dos oportunidades que se le presentaron para llevarse el triunfo.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón fue con: Juan Ghizzoni, Martín Barberis y Jonatan Viotti; Facundo Ledesma y Juan Cruz Karlen; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Santiago Kerstens (c); Jerónimo Ribero, Santiago Albrecht, Tobías Cavallo, Esteban Appo; José Francone.

Cambios: 72' Pedro Ambort por Morales; 61' Gabriel Morales por Ghizzoni; 52' Ticiano Hang por Viotti; 68' Ian Trossero por Ledesma; 66' Juan Rosales por Karlen; 63' Martín Bocco por Appo; 46' Pablo Villar por Ribero y 72' Francisco Fuglini por Cavallo.

Los puntos del local fueron, en el primer tiempo: 6', 30' y 35' penales de Kerstens (C).

En el segundo tiempo: 6' try de Aimo conv. por Kerstens; 17' Brown conv. por Kerstens.

Cabe acotar que en pre-reserva y reserva también ganó Jockey, por 33 a 5 y 39 a 35, respectivamente.



OTROS RESULTADOS

Alma Juniors de Esperanza 27 - Tilcara de Paraná 5; Logaritmo 27 - La Salle 24; Los Caranchos de Rosario 39 - Universitario de Santa Fe 5. Libre: Provincial.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto 57; CRAR 58 (ambos clasificados a la fase final); Los Caranchos 54; Alma Juniors 50; Tilcara 40; La Salle 37; Logaritmo 26; Provincial 11 y Universitario 4.

Próxima fecha (última): Tilcara vs. Los Caranchos; Universitario vs. CRAR; La Salle vs.Alma Juniors y Provincial vs. Logaritmo. Libre: Jockey.