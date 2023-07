Los Pumas consiguieron el triunfo en Australia

Los Pumas, la Selección argentina de rugby, derrotaron 34 a 31 a Australia en la última jugada del partido disputado en Sidney por el Rugby Championship. Tras el debut con derrota frente a los All Blacks en Mendoza, el equipo dirigido por Michael Cheika logró una destacada victoria contra los Wallabies gracias al try agónico de Juan Martín González a los 39 minutos del segundo tiempo: después, Emiliano Boffelli hizo gala de su buena patada y anotó la conversión.

A lo largo del encuentro disputado en el CommBank Stadium de Sidney, los argentinos mostraron un destacado desempeño y cerraron la primera parte empatados.

En el segundo tiempo, se mantuvo la buena actuación, pero a falta de nueve minutos para el final los australianos interceptaron un pase en una jugada de Los Pumas con claro destino de try y se pusieron en ventaja gracias a Mark Nawaqanitawase.

Sin embargo, la garra puma apareció y cuando el cronómetro estaba por llegar a los 80 minutos se dio el milagro: try agónico de González y conversión de Boffelli para cerrar el partido 34-31 en favor de los dirigidos por Cheika.

Cabe recordar que para este encuentro no fueron convocados los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo.



AUSTRALIA 31 - LOS PUMAS 34

Australia: James Slipper (capitán), David Porecki y Allan Alaalatoa; Richie Arnold y Will Skelton; Jed Holloway, Fraser McReight y Rob Valetini; Nic White y Quade Cooper; Marika Koroibete, Samu Kerevi, Len Ikitau y Mark Nawaqanitawase; Tom Wright. Entrenador: Eddie Jones.

Argentina: Emiliano Boffelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martin González, Santiago Grondona y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Tantos en el primer tiempo: 5 ' try Ikitau convertido por Cooper (AU), 11' penal Cooper (AU), 20' penal Boffelli (A), 25' try De la Fuente convertido por Boffelli (A). Resultado parcial. Australia 10- Argentina 10.

Tantos en el segundo tiempo: 5' try Montoya convertido por Boffelli (A), 13 'try White convertido por Cooper (AU), 20' penal Boffelli (A), 28 try Mateo Carreras convertido por Boffelli (A), 31'Kerevi convertido por Cooper (AU), 35' try Nawaqanitawase convertido por Cooper (AU) y 39' try González convertido por Boffelli (A).

Cambios en el primer tiempo:17' Carter Gordon por Ikitau (AU).

Cambios en el segundo tiempo: Lucas Paulos por Alemanno (A), 11' Eduardo Bello por Gómez Kodela (A), 15' Matías Moroni por De la Fuente (A), Rob Leota por Holloway (AU) y Will Skelton (AU), 24' Angus Bell por Slipper (AU), 26' Tate Mc Dermontt y Josh Kemeny por White y Mc Reight (AU), 28' Nahuel Tetaz Chaparro por Gallo (A), 30' Jordan Uelese por Porecki (AU), 33' Nicolás Sanchez, Agustín Creevy y Rodrigo Bruni por Isgro, Montoya y Grondona y Pone Fa'amausili por Alaalatoa.

Amonestado en el primer tiempo: 39' Arnold (AU).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)Asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda) y Marius Jonker (Sudáfrica).

Cancha: Western Sidney, de Parrata (Australia).