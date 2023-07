La nueva variable que mira el mercado y explica la suba del blue

Por José Calero



La suba del dólar blue a $522, con un avance de treinta pesos en la semana, refleja el impacto que la venta de divisas del Banco Central está teniendo sobre la confianza de los operadores cambiarios, según especialistas. Si bien el Banco Central (BCRA) concluyó con saldo positivo la semana tras acumular compras por US$ 85 millones, la venta de yuanes comenzó a ser la variable seguida de cerca por el mercado.

Es que la autoridad monetaria se desprendió en la semana de casi 4.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$ 555 millones. La duda es qué margen de maniobra tiene el Central para alimentar con ese flujo de yuanes la demanda de los importadores.

Este viernes la autoridad monetaria compró US$ 49 millones en el mercado de cambios, pero vendió 1.000 millones de yuanes. Además, en el denominado CAM 9, donde se siguen cursando operaciones vinculadas con las exportaciones de Economías Regionales, se liquidaron apenas US$ 9,78 millones, la cifra más baja de la semana.

Fue en medio de versiones sobre que está en análisis un nuevo dólar soja, para tratar de robustecer el ingreso de divisas en el último mes antes de las elecciones primarias.

El dólar estadounidense -sin impuestos- cerró en los $278,47. Es el precio al que se liquidan las importaciones y exportaciones. Hay que restarle las retenciones en el caso de las ventas al exterior.

La renovada tensión cambiaria se produce en medio de la renegociación del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Fondo confirmó las discusiones pero no dio perspectivas sobre cuándo estarán concluidas.

El hecho de que aún no hayan viajado funcionarios de Economía a Washington refleja que aún no hay definiciones concretas. El FMI pediría un mayor ajuste fiscal y un reacomodamiento cambiario, que el equipo económico no estaría dispuesto a aplicar antes de las elecciones.

El dato positivo de la semana fue el retroceso del costo de vida, al 6% en enero, aunque la inflación anualizada se mantiene por encima del 115%. Fue el último dato de inflación difundido antes de las elecciones de agosto.



TRANSFERENCIAS AL TESORO

Un informe de la consultora Ecolatina plantea que el Banco Central ya lleva este año asistiendo al Tesoro con $1,75 billones, lo que mas que duplica el margen acordado con el FMI. "El Tesoro volvió a solicitarle asistencia monetaria directa al BCRA a principios de julio para cubrir sus necesidades financieras", indica el informe.

El viernes 7 de julio el BCRA le giró al Tesoro $400.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios. Ese mismo día, el Tesoro utilizó $260.000 milloned para comprarle dólares a la autoridad monetaria por cerca de US$ 1.000 millones mientras que utilizó el remanente ($140.000 millones) para cubrir las necesidades de caja.

"De esta manera, la asistencia monetaria directa suma $1.758.000 millones desde inicios de año, más que duplicando en poco más de seis meses el límite establecido en el acuerdo con el FMI para todo el año (aunque no descartamos una recalibración)", advierte Ecolatina.