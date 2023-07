Comenzó la venta de entradas del FTR con un problema técnico en la boletería online

A pesar del frío y de la mañana nublada, la comunidad hizo fila ayer afuera del Complejo Cultural del Viejo Mercado, precisamente en Pasaje Carcabuey, para adquirir las entradas del Festival de Teatro de Rafaela. Ya casi como tradición, se reúnen amigos y familias, se llevan el mate y esperan abrigados a que abra la boletería. Muchos llevaron también a sus perros. Con el programa en la mano, la mayoría elige antes las obras de teatro que quieren ver. Subrayan con lapicera, seleccionan el horario y así hacen más rápido a la hora de comprar.

Entre las risas y la emoción, el tiempo pasó rápido. A las 10:00 ya todos pudieron entrar.

Sin embargo, la venta web se colapsó por un problema técnico del servicio de hosting internacional de tiendavip.com.ar. Debido a las quejas por parte de quienes iban a adquirir las entradas en esta modalidad, el Festival de Teatro de Rafaela emitió un comunicado: "Lamentamos comunicar que debido a un problema del servicio de hosting internacional de tiendavip.com.ar, empresa con quien terciarizamos nuestro servicio de boletería desde hace ya varios años, la boletería online no se encuentra disponible hasta nuevo aviso. Quienes hayan podido realizar sus transacciones y estén a la espera de confirmaciones vía mail, pueden comunicarse con [email protected] para que, cuando se restablezca el sistema, puedan brindarle una respuesta certera".

El temor de todos era haberse quedado afuera de las funciones de las obras que ya estaban agotadas. En este comunicado se enfatiza sobre el cupo web: "Sepan que el cupo de entradas destinado para venta web, continúa estando disponible".

Además, confirman que "la boletería presencial continúa con su horario establecido. Las entradas que se agotan en dicha boletería no necesariamente están agotadas en su totalidad, puede existir un cupo online al que no estamos pudiendo acceder debido al mencionado problema técnico. Cuando el sistema vuelva a funcionar, lo anunciaremos de inmediato".

"Esperamos sepan disculpar y entender. Y esperamos también que este inicio no empañe la alegría que siempre nos regala el festival. Disculpas y gracias por la paciencia", concluye.

Sin dudas, las expectativas ante la venta de entradas se vio reflejada en la cantidad de gente que esperó para acceder a la boletería presencial y a quienes, desde sus casas, esperaban frente a la computadora. Por este problema técnico, la organización del Festival no pudo definir cuántas entradas se vendieron y se espera que pronto puedan tener más certeza sobre lo sucedido.