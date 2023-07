Beccaría envió su saludo a todos los trabajadores de Luz y Fuerza

El secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela, Sebastián Beccaría, envió el jueves desde Mar del Plata un "afectuoso saludo" a todos los trabajadores y trabajadoras de la energía eléctrica de la Argentina pero en especial a quienes se desempeñan en el ámbito de nuestra jurisdicción". El dirigente, junto a otros 10 integrantes de la Comisión Directiva de la organización gremial, participó el jueves en Mar del Plata del 65º Congreso Ordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), en el que se aprobó la Memoria y Balance por un lado y todas las actuaciones realizadas por la conducción durante el ejercicio 2022.

"En este día tan especial quiero mandar un gran saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela que día a día prestan un servicio esencial, siempre haciendo el mayor de los esfuerzos para que la gente tenga la energía eléctrica en sus hogares, en sus comercios, en sus instituciones, en sus industrias y en sus campos", subrayó Beccaría en diálogo con LA OPINIÓN.

El 13 de julio de 1948, 28 sindicatos de todo el país acordaron la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Un año más tarde, ya reconocida la nueva personería gremial, realizaron el primer congreso ordinario de afiliados donde firmaron el primer Convenio Colectivo de Trabajo y establecieron el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica en homenaje a aquel hito fundacional.

Beccaría indicó que "es una gran satisfacción participar de este nuevo Congreso Ordinario junto a 800 compañeros de todo el país en el mismo día que la Federación Argentina conmemora su 75º aniversario, fundamentalmente porque el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela fue uno de aquellos 28 gremios que acordaron en 1948 la creación de nuestra entidad madre". "En la actualidad, la Federación está integrada por 41 sindicatos de todo el país", agregó.

Si bien el Día del Trabajador lucifuercista fue el jueves, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) resolvió conmemorarlo este viernes por lo que ayer no hubo atención a usuarios y clientes en sus oficinas comerciales en tanto que solo hubo guardias para la atención de emergencias. En tanto, el Sindicato programó un almuerzo destinado a todos sus afiliados para este lunes al mediodía en el campo de deportes de calle Cachero, en barrio Belgrano.



LA PRESENCIA DE

AGUSTÍN ROSSI

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, planteó "la necesidad de defender los logros" del movimiento obrero frente a trabajadores del gremio de Luz y Fuerza. "El mundo del trabajo es la base de la pirámide para pensar la sociedad", enfatizó Rossi al participar de la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF).

En ese marco, el jefe de Gabinete precisó: "Nosotros estamos defendiendo un modelo que tiene que ver fundamentalmente con la distribución del ingreso". "La elección de Presidente merece ser pensada, porque se elige por cuatro años que van a ser muy importantes para la Argentina. Hay que tener claro que la derecha viene por los derechos. Vienen con la intención de terminar, entre otros, con los derechos de los trabajadores y de las mujeres", alertó el precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, fórmula que comparte con Sergio Massa, actual ministro de Economía.

En ese marco, el ministro coordinador subrayó: "No hay espejitos de colores, no hay diagonales. Hay que hablarle con la verdad a los argentinos y decirle qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, y qué es lo que va a pasar".

"Lo que estamos planteando a los argentinos no es un futuro de sacrificios y privaciones, como señalan los candidatos opositores. Ellos se enojan porque dicen que hacemos campaña del miedo, pero lo único que hacemos es contar lo que dicen", disparó Rossi.

Durante la actividad que se realizó en la ciudad de Mar del Plata estuvieron presentes el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), Guillermo Moser, junto a más de 800 delegadas y delegados en representación de 41 gremios de 21 provincias.