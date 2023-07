Ucrania se dispone a usar bombas de racimo

Kiev.- Las municiones en racimo cambiarán la situación en el frente a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y se usarán sólo en áreas donde se concentran las tropas rusas, anunció este viernes el portavoz del Centro de Prensa Unido de las Fuerzas de Defensa de la dirección de Tavriya, Valeriy Shershen, a través de Radio Svoboda,

"Esto desmotivará aún más al ejército de ocupación ruso y cambiará radicalmente la situación a favor de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", aseguró Shershen. Asimismo, según él, después del uso de estas municiones, los territorios serán señalizados y adicionalmente desminados.

"Las municiones en racimo se usarán sólo en aquellas áreas donde se concentra el ejército ruso, para romper la defensa del enemigo", explicó Shershen. También enfatizó que Oleksandr Tarnavsky, comandante del Grupo Operativo y Estratégico de Tropas "Tavriya", confirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían recibido municiones en racimo.

"El comandante señaló que las municiones en racimo serán usadas exclusivamente en el ámbito legal, solo para la desocupación de nuestros territorios. Estas municiones no se usarán en el territorio de Rusia, no usaremos municiones de racimo en ciudades o áreas densamente pobladas", se comprometió Shershen.

Las municiones llegaron a Kiev dentro de un nuevo paquete de ayuda militar asignado a Ucrania por un total de 800 millones de dólares. Varios países expresado su oposición al suministro de municiones en racimo a Ucrania, entre ellos Alemania, España y Reino Unido, según lo destaca Ukrinform.

Alemania es uno de los más de 100 países que forman parte de la Convención sobre Bombas de Racimo, de 2008, que "prohíbe todo uso, producción, transferencia y almacenamiento” de esas armas. Las bombas de racimo pueden ser lanzadas por tierra, mar o aire, y cuando se abren expulsan de varias docenas a varios cientos de submuniciones que se dispersan por amplias superficies. Eso las hace efectivas para eliminar una concentración de fuerzas enemigas, pero también representa una amenaza particular para los civiles. Otros miembros de la OTAN también han firmado la convención, y se han distanciado de la decisión de EE. UU.

Las bombas de racimo son impredecibles, y las que no detonan permanecen en el terreno durante años, mutilando y matando a las personas, incluyendo a los niños, que se topan con ellas. Algunas bombas de racimo tiene una "tasa de fallo” de hasta un 40 %, es decir, que enormes cantidades de munición siguen siendo peligrosas durante años.



BIDEN MOVILIZA A RESERVISTAS

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que autoriza la movilización de hasta 3.000 reservistas para fortalecer la operación Resolución Atlántica de la OTAN, la cual busca a su vez reforzar el flanco este de la Alianza Atlántica en Europa.

De acuerdo con los funcionarios del Pentágono, los 3.000 reservistas no serán efectivos adicionales, sino que se pondrán a disposición para intervenir a modo de apoyo, publicó el sitio Actualidad RT. "Esta [orden ejecutiva] reafirma el apoyo y el compromiso inquebrantables de defender el flanco oriental de la OTAN", en el contexto del conflicto en Ucrania, aseveró Douglas A. Sims II, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto estadounidense en una rueda de prensa.

La operación Resolución Atlántica fue lanzada en 2014 después de que Crimea se reincorporara a Rusia tras el golpe de Estado respaldado por Washington en Kiev. La iniciativa busca disuadir a Moscú de cualquier supuesta agresión o amenaza de agresión contra los integrantes de la Alianza Atlántica. (Reuters-NA)