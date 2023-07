Ben Hur con buen comienzo

Se puso en marcha este viernes la Copa Santa Fe de Básquetbol en la que tuvieron acción los dos equipos de la ARB que se inscribieron en la edición 2023.

En el Coliseo del Sur, Ben Hur derrotó a Racing de San Cristóbal por 84 a 70 en el marco de la Zona B. La progresión en el marcador fue la siguiente: 24 a 22 para la visita, 45 iguales y 65-56 para la BH.

Por esta misma zona, el lunes jugarán Sanjustino ante Atlético Tostado. Este último recibirá a Ben Hur en la segunda fecha.

En Ceres, por la Zona A, Independiente perdió frente al CACU por 60 a 54. El local, dirigido por el rafaelino Marcelo Miretti, llevó siempre la delantera con estos parciales: 15-9, 34-24 y 48-38. Bruno Fagnola fue el principal anotador del CAI con 20 puntos.

Cabe recordar que el miércoles por esta zona, Huracán de San Javier venció a Banco Provincial por 79 a 66. El elenco de San Javier será próximo rival del CAI en la segunda jornada.



TRIUNFO DE PEÑAROL

También se disputó anoche un partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Oficial de primera división de la ARB. Fue con la victoria de Peñarol, primera de la temporada en cancha (en el Tribunal de Penas le había ganado los puntos a Unión en el Preparatorio), como visitante ante 9 de Julio por 70 a 66, con 21 puntos de Jeremías Hoffmann.

Los parciales fueron: 20 a 16, 32 a 25 y 50 a 47, todos para el elenco de Villa Rosas.

Los otros partidos de la fecha están programados así: martes 18, Ben Hur vs. Quilmes y Unión vs. Independiente. A definir: Libertad vs. Atlético.