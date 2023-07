Unión perdió de local

Unión de Sunchales sufrió este viernes una dolorosa derrota como local ante Independiente de Chivilcoy, por 2 a 0, en el partido que abrió la disputa de la Zona 3 del Federal A. Los goles del encuentro fueron convertidos por Franco Cáseres para el elenco bonaerense, a los 24 minutos del primer tiempo, y a los 32 del complemento.

De esta manera, el elenco dirigido por Cristian Molinas se va alejando de los puestos de clasificación, luego que antes del encuentro de la fecha pasada que perdió en Las Parejas, parecía ponerse a tiro. En la próxima jornada, el Bicho Verde visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Este domingo la programación seguirá con: a las 15.30 Douglas Haig vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; a las 16 Defensores de Villa Ramallo vs. El Linqueño; y a las 19 Sp. Belgrano vs. Sp. Las Parejas. Libre: DEPRO.